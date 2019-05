La OLP pide a países no acudir al foro económico de Baréin propuesto por EEUU

Jerusalén, 27 may (EFE).- El secretario general para la Organización de la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha instado a los países de la comunidad internacional a que no asistan al foro económico de Baréin propuesto por Estados Unidos, que forma parte del plan de paz que Washington elabora para israelíes y palestinos.

"Hacemos un llamamiento a todos para que no participen en esta reunión", declaró Erekat a Efe y agregó que "no tiene ningún sentido que alguien asista a un encuentro sobre Palestina en el que no se ha consultado a los palestinos", por lo que se apela a todos los Estados que han anunciado su presencia, incluido los árabes, a que no vayan al evento.

Para Erekat, Palestina "tiene un gran potencial económico, pero solo se puede hacer efectivo con el fin de la ocupación israelí".

"¿Por qué alguien iría a Baréin para hablar sobre Palestina sin los palestinos?", se preguntó el dirigente, que cree que la cumbre será "un fracaso total".

La semana pasada, la OLP ya anunció que ninguna facción palestina asistirá a la conferencia, denominada "Paz para la Prosperidad", que se celebrará el 25 y el 26 de junio en Manama.

El primer ministro palestino, Mohmed Shtayeh, y el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja de Gaza, expresaron también su rechazo al encuentro.

La dirección palestina no mantiene relaciones con EE.UU. desde que su presidente de ese país, Donald Trump, reconociera Jerusalén como capital israelí y materializó la apertura de su embajada en la Ciudad Santa, y también rechaza a la Administración estadounidense como única mediadora en un proceso de paz con Israel, suspendido desde 2014.

Según un comunicado de Baréin y EE.UU., el evento reunirá a gobiernos, líderes empresariales y miembros de la sociedad civil de Oriente Medio para compartir ideas, discutir estrategias y "galvanizar apoyo para posibles inversiones económicas e iniciativas que podrían ser posibles mediante un acuerdo de paz".

El asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt, lideran la redacción de una propuesta de paz que hasta ahora los palestinos dicen desconocer y cuya primera parte, solo económica, se espera que sea presentada en este foro.