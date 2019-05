Un órgano paritario Valls-Cs propondrá los pactos para Ayuntamiento Barcelona

Barcelona, 28 may (EFE).- Un órgano paritario entre la plataforma de Manuel Valls y Ciudadanos será el que propondrá los pactos para el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, según ha explicado en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario de la formación naranja, Carlos Carrizosa.

Carrizosa ha precisado que este órgano paritario hará una primera propuesta que elevará posteriormente al comité nacional de negociación de gobiernos, creado ayer por el partido de Albert Rivera para estudiar todos los posibles pactos en comunidades autónomas y municipios y que se ha reunido hoy por primera vez.

En este escenario, Carrizosa no ha querido hacer "cábalas" sobre posibles pactos electorales, dada la premura al no haber pasado ni 48 horas desde las elecciones municipales del domingo y hasta que no se reúne por primera vez este órgano paritario entre la plataforma del exprimer ministro francés y Ciudadanos.

En todo caso, ha insistido que cualquier acuerdo de coalición entre la plataforma de Valls y Ciudadanos "debe negociarse y ratificarse en este órgano paritario", una vez valorada la "viabilidad" y la "conveniencia" de los posibles pactos.

De esta manera, y pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, Carrizosa no se ha pronunciado sobre posibles vetos de candidatos a la alcaldía de Barcelona.

La candidatura de Manuel Valls obtuvo en las elecciones del 26M seis concejales, de los cuales tres son independientes que se han sumado a su plataforma y tres de Ciudadanos.

Preguntado si contempla la posibilidad de una votación diferenciada, el presidente de Ciudadanos en la cámara catalana ha señalado que "no contemplamos estos escenarios previos ni que haya discrepancias, no solo en Barcelona sino en cualquier otro sitio".

Este órgano paritario que deberá estudiar la viabilidad de los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona antes de elevar una propuesta a Madrid está integrado por Carlos Carrizosa, Jordi Cañas y Joan García, en nombre de Ciudadanos, y por parte de la plataforma de Valls están el exministro socialista y número 3 de la candidatura, Celestino Corbacho, uno de los representantes de la consultoría que ha llevado la campaña del candidato, Guillermo Basso, y el número 11 de la lista y presidente de Empresaris de Cataluña, Carlos Rivadulla.