Magí Serra: "Llegó el momento de buscar nuevas aventuras"

Cangas do Morrazo , 28 may .- El ya ex entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Magí Serra, se despidió este martes de la entidad gallega con una carta en la que muestra su agradecimiento a la junta directiva por apostar por él hace un año y medio, y reconoce que llegó el momento de buscar "nuevas aventuras" que lo motiven.

El técnico catalán recuerda que llegó "con una situación complicada" y abandona O Gatañal después de haber cumplido el objetivo de la permanencia en un curso 2018-19 que califica de "muy duro" y "difícil".

"Me desviví por este proyecto, invirtiendo dinero propio sabiendo las limitaciones económicas del club, porque creía que lo merecía y resultó acertado", señala Magí Serra, quien admite que "solo arriesgando" se puede mejorar profesionalmente: "Por este motivo hemos decidido cerrar este ciclo y afrontar nuevos proyectos".

Dice que "con lágrimas en los ojos" agradece de manera "intensa" y "emotiva" al presidente Manuel Camiña y a los aficionados del Frigoríficos su apoyo durante este año y medio en Cangas, y mostró su deseo de reencontrarse de nuevo en el futuro: ""Esto solo es un punto y aparte, no es un punto y final".