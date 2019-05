Magí Serra no continuará como entrenador del Frigoríficos del Morrazo

Cangas do Morrazo , 28 May .- El técnico Magí Serra no continuará la temporada 2019-20 en el banquillo del Frigoríficos del Morrazo, después de que la junta directiva del club gallego no le ofreciera la renovación.

El entrenador catalán llegó en enero del pasado año a O Gatañal después de la salida de Víctor García "Pillo", quien había presentado su "dimisión irrevocable" por la dinámica negativa del equipo, colista en ese momento de la liga Asobal después de ganar únicamente dos partidos en toda la primera vuelta.

Magí Serra llegó a Cangas acompañado del veterano portero Diego Moyano y el lateral argentino Franco Gavidia, jugadores que no tardaron en convertirse en piezas clave de un equipo que acabó manteniéndose en la elite tras firmar una brillante segunda vuelta.

Con el objetivo cumplido, el Frigoríficos dio continuidad al proyecto de Magí Serra como entrenador del primer equipo. A pesar de la pérdida de Moyano y Nikola Potic, el equipo cangués certificó en la penúltima jornada su permanencia un año más en la máxima categoría del balonmano español.

El presidente del club, Manuel Camiña, y el director deportivo, Óscar Fernández, esperan cerrar esta semana el fichaje del sustituto de Magí Serra. El principal candidato a ocupar el banquillo de O Gatañal es el joven Nacho Moyano, entrenador del Ikasa BM Madrid.