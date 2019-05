Los laboristas expulsan al exjefe de prensa de Blair por votar a los "libdem"

Londres, 28 may (EFE).- El que fuera jefe de comunicación del primer ministro británico, Tony Blair, Alastair Campbell, fue este martes expulsado del Partido Laborista, tras admitir que votó a los Liberal Demócratas -los "libdem"- en las recientes elecciones europeas en el Reino Unido.

Campbell, un prominente activista por la celebración de un segundo referendo sobre el "brexit", o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, respondió que esta decisión de su partido le "entristece y decepciona" y adelantó que la recurrirá.

Por su parte, un portavoz del laborismo declaró a medios locales que "el apoyo a otro partido político o candidato es incompatible con la pertenencia al partido".

En cambio, Campbell considera que existen "muchos precedentes" de miembros de una formación política que se decantan en una votación por otro grupo o secundan otra causa, y citó, como ejemplo, el pasado del propio líder laborista, Jeremy Corbyn, en votaciones parlamentarias durante el mandato de Blair.

Campbell ha adelantado que "recurrirá" la decisión porque siempre ha sido y será "laborista".

"Soy y siempre seré laborista. Voté a los 'libdem', sin dar publicidad por anticipado", explicó en una serie de tuits, donde afirmó que su intención fue solo "persuadir a los laboristas para que hicieran lo correcto por el país y por el partido".

Las reglas del principal partido de la oposición estipulan que si sus miembros respaldan a otra agrupación, que no sea la laborista, automáticamente sean declarados no aptos para seguir perteneciendo a sus filas.

Campbell observó que el enfoque adoptado por la formación al expulsarle "contrasta" con la época de Blair, cuando el entonces jefe del Ejecutivo fue presionado para apartar a Corbyn por "votar persistentemente contra el laborismo en el Parlamento", pero aquel se negó.

Por su parte, en declaraciones hechas al canal Sky News antes de que el grupo expulsara a Campbell, Tony Blair admitió que "comprendía" por qué su antiguo ayudante había elegido a los liberal demócratas en los últimos comicios europeos, en los que arrasó el Partido del Brexit de Nigel Farage y los "libdem" se convirtieron en segunda fuerza nacional y vencieron en Londres.

"No eres la única persona que conozco que ha votado a los laboristas toda la vida y que no los ha votado en estas elecciones", apuntó el ex primer ministro.

Corbyn ha recibido presiones por parte de miembros de su propio partido para que adopte una postura más clara sobre el "brexit" y se le acusó durante la campaña previa al referendo de 2016 de no haber defendido con mayor vehemencia la opción de la permanencia del país en el bloque comunitario, línea oficial que sostiene esa formación.