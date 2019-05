Juan Carlos Romero compone un "Río de Rostros" con Sanz y Sabina de cómplices

Madrid, 28 may (EFE).- Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Estrella Morente, Carmen Linares, José Mercé, Rosendo, Lucrecia y Javier Ruibal son los "cómplices" del compositor José Carlos Romero en "Ríos de Rostros", un disco dedicado a poetas contemporáneos a los que ha puesto voz el "mítico" Pepe Roca, solista del grupo Alameda.

"La música no es un euro, una canción, sino esfuerzo, humanidad... Sin eso, no es más que mercancía", explica Romero (Huelva, 1954) en una entrevista con EFE.

Hace cinco años "cayó en la cuenta" de que había trabajado "mucho" con obras de García Lorca o Juan Ramón Jiménez pero que a los coetáneos "se le hacía poco caso"; se puso en contacto con el Instituto Andaluz del Libro y les pidió que intermediaran con los autores en los que se había fijado para que le mandaran poemas.

Cada uno le mandó cinco y él seleccionó "Divino tesoro", de Javier Salvagó; "Como un río de rostros", de Fernando Quiñones; "Happy birthday to me", de Joaquín Sabina; "Yo no quiero", de Eva Vaz, y "Espera", de José Manuel Caballero Bonald.

A estos se suman "Aunque sea reciente mi calma", de José Heredia; "Europa", de Juan José Téllez; "La condena", de Felipe Benítez Reyes; "Recuerda que existes", de Luis García Montero, y "Si tú me abandonaras", de Félix Grande.

"Aunque haya hecho mucho flamenco, este trabajo trasciende sus fronteras. Cuando recibí los poemas dejé que la música que había en ellos me hablara y me dijera por dónde tenía que ir. Por eso, por ejemplo, 'Divino tesoro' fue un rock desde el principio y pensé que tenía que cantarlo Rosendo y él ha decidido incluirlo en su disco de despedida", detalla el también guitarrista.

Los únicos palos flamencos son las bulerías que canta José Mercé, "Aunque sea reciente mi calma", y los tanguillos "Europa".

Sobre el poema de Sabina revela que cuando se lo mandó el cantante le puso una nota en la que le advertía que era el único de sus trabajos a los que no había podido ponerle música: "justo eso fue lo que me animó a elegir esa pieza de él y no otra", detalla.

"Río de rostros", del poema de Quiñones, da título al disco y su melodía es la que se oye en "La condena", que recita "de forma brutal y profundísima" otro onubense, el actor y académico José Luis Gómez.

Quiso que fuera la de Pepe Roca "la voz" del disco porque, además de ser su amigo, tiene una amplitud vocal enorme, capaz de hacer una bulería o rock, y porque "ha sido injustamente olvidado" a pesar de haber sido, junto con Triana, "el alma del rock andaluz".

Roca canta con Lucrecia "Yo no quiero", una canción de ritmo latino; con Estrella Morente "Espera"; con Javier Ruibal "Recuerda que tú existes" y en solitario el poema de Félix Grande "Si tú me abandonaras".

La participación de Alejandro Sanz es especial porque colabora no con una canción sino con el texto que abre el disco: "si yo tuviera que soñar con una música que se pareciera a una emoción, soñaría con esta música (...) Me habeis inspirado tanto en este caminar que ni siquiera lo imagináis", escribe.