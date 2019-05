Jonás Trueba competirá con "La virgen de agosto" en festival de Karlovy Vary

Praga, 28 may (EFE).- El director y guionista español Jonás Trueba estrenará en el festival de cine de Karlovy Vary, que arranca a finales de junio, su último trabajo "La virgen de agosto", una de las doce entradas en la sección principal de esta competición que celebra este año su 54 edición.

El quinto largometraje de Trueba cuenta las andanzas de una joven de 30 años, Eva (encarnada por Itsaso Arana), que atraviesa un momento crítico de su vida, y decide alquilar un piso en Madrid, en medio de un farragoso calor, dispuesta a hacer balance y nuevas amistades, en una búsqueda del sentido.

Al igual que en su cinta anterior, "La reconquista" (2016), que fue nominada para la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y en la que también trabajó Arana, Trueba vuelve en esta película veraniega a retratar su paisaje madrileño nativo.

Compite además en la sección de largometrajes de Karlovy Vary, en calidad de estreno mundial, la cinta "El hombre del futuro", del director chileno Felipe Ríos.

Narra el último viaje a la Patagonia de un viejo conductor de camiones de carga, en un "road movie" donde el protagonista, Michelsen, se reencuentra con su hija adulta, a la que no ha visto desde su niñez.

En la sección principal habrá otras diez películas, entre ellas la china "Mosaic Portrait" del realizador Yixiang Zhai, la filipina "Ode to Nothing", de Dwein Baltazar, y la estadounidense "To the Stars", de la realizadora Martha Stephens.

Este certamen de categoría "A", el máximo en este tipo de festivales cinematográficos, se celebra del 28 de junio al 6 de julio en el histórico balneario del sur de Bohemia.