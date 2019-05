Joana Pastrana defenderá el título mundial el 4 de agosto en Mallorca

San José, 28 may (EFE).- La española Joana Pastrana defenderá el título de campeona del mundo del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) el próximo 4 de agosto en Mallorca contra la costarricense Yokasta Valle.

El pasado 9 de marzo Pastrana venció por decisión unánime a la mexicana Ana 'La Bronca' Arrazaola en Moralzarzal (Madrid) en su segunda defensa exitosa del titulo.

El equipo de Valle informó este martes de que al ubicarse la costarricense como número 1 del ránking, Joana Pastrana se vio obligada a aceptar la pelea por el título, la cual se llevará a cabo en Palma de Mallorca.

"Vamos a ir a España y aunque siempre es difícil ganar afuera con todo en contra, no es nada imposible", aseguró en un comunicado la pugilista costarricense de 26 años.

Valle reconoció que será una pelea muy difícil contra la española, pero se mostró confiada en la preparación física y técnica que emprenderá y en sus condiciones para ganar.

"Me siento súper feliz, es la pelea que siempre he querido. Yo nunca he dejado de entrenar, pero ahora adecuamos el entrenamiento para estar más fuerte y rápida, esta pelea la he saboreado por años y ahora es momento de disfrutarla", declaró.

El entrenador de la costarricense, Mario Vega, aseguró que la pelea por el título es el resultado del gran trabajo que se ha hecho en los últimos años para que Valle pudiera llegar a lo más alto del escalafón de la FIB.

El pasado febrero Valle venció a la peruana Valeria Mejía por KO técnico en el quinto asalto y se coronó campeona mundial de las 108 libras de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA).

En 2018 Yokasta Valle consolidó el franco ascenso de nivel en su carrera y obtuvo dos victorias importantes frente a la venezolana Luisana Bolívar y la mexicana Edith Flores.

En 2016 la costarricense se coronó campeona mundial en las 102 libras de la AIBA, y en 2013 obtuvo medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de San José.