Itatí Cantoral: "Mucho que agradecer a los memes de Soraya Montenegro"

Miami, 28 may (EFE).- La actriz mexicana Itatí Cantoral, que promueve en Miami el docudrama sobre la última gran estrella del cine de oro mexicano "Silvia Pinal, frente a ti", dijo a Efe este martes que tiene "mucho que agradecer" a los memes que sobre ella circulan en internet.

Los innumerables memes de Cantoral están inspirados en su personaje de la malvada Soraya Montenegro, de la conocida telenovela "María la del barrio", la serie de Televisa realizada entre 1995 y 1996 que fue protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

"Me enteré de los memes por las preguntas de la prensa en México", admitió la actriz durante la promoción del docudrama sobre Silvia Pinal, a quien ella interpreta.

"Pregunté a mis hijos si eran burlas o bullying, pero me explicaron (sobre los memes) y quedé contenta", señaló la actriz y afirmó: "Soy la reina de los memes en español y hasta en inglés".

Tal ha sido la popularidad de las fotos de Cantoral en su personaje de Montenegro que fue invitada especial para la serie de Netflix "Orange Is The New Black".

"Fui hasta la cárcel y las latinas, claro, conocían mi trayectoria, pero hasta las americanas (estadounidenses) sabían quién era porque habían visto los memes que hay en inglés", indicó la mexicana.

Aun así, se sorprendió de que hubiera una nueva camada de memes después de la final de la serie de HBO "Game of Thrones", pues el que quedó como rey era un minusválido al que internet le dedicó la frase conocida de Soraya Montenegro: "Maldito lisiado".

Aunque el tema le divierte, Cantoral prefiere enfocarse en sus proyectos actuales.

Hija del conocido cantante Roberto Cantoral, la también actriz de cine y teatro afirmó que interpretar a Silvia Pinal la ha dejado "empoderada".

La serie "Silvia Pinal, frente a ti" llega esta semana a Estados Unidos tras cerrar con éxito en México y pronto se estrenará en el resto de América Latina y España, aunque Cantoral no conoce las fechas de estreno.

Para lo que queda de año, Cantoral tiene proyectada una obra de teatro musical y estudia la posibilidad de aceptar un papel en una película, de la cual no adelantó detalles.

Silvia Pinal, también reconocida por su trabajo en el cine europeo, alcanzó el reconocimiento internacional al protagonizar una célebre trilogía cinematográfica del director Luis Buñuel: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

A sus 87 años, Pinal sigue trabajando. Su más reciente papel fue este año en la telenovela "Mi marido tiene más familia".

La reconocida actriz es la madre de la también intérprete Sylvia Pasquel y de la cantautora Alejandra Guzmán.