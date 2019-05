Interconectividad e intercambio de servicios será común en futuras ciudades

Madrid, 28 may (EFE).- Las ciudades seguirán creciendo por lo que es necesario rediseñar los espacios urbanos, donde internet facilitará la interconectividad y el intercambio de zonas comunes y servicios y donde el trabajo de los arquitectos es fundamental para dar soluciones a los nuevos problemas.

Así lo han expuesto este martes varios arquitectos participantes en el "On Cities Workshop", organizado por la Fundación Norman Foster, que promueve espacios para el intercambio de ideas entre profesionales y estudiantes con el fin de "facilitar a las nuevas generaciones anticiparse al futuro".

Es necesario contemplar en los planes nacionales e internacionales de desarrollo sostenible los nuevos barrios o suburbios de las ciudades, ha explicado Luis Bettencourt, Pritzker Director del Mansueto Institute for Urban Innovation en la Universidad de Chicago y mentor del Workshop, en el que además participan entre el 27 y el 31 de mayo diez alumnos seleccionados de todo el mundo.

Los suburbios son espacios que "irán creciendo y se verán afectados por el cambio climático", según Bettencourt, de ahí la necesidad de utilizar la tecnología para encontrar soluciones sostenibles porque la gente suele "vivir ahí durante generaciones".

La rápida urbanización en ciudades sobre todo de Asia, África y Latinoamérica obligará a dar acomodo y servicios a cientos de millones de personas, sobre todo jóvenes que no pueden tener acceso a la vivienda, ha explicado a Efe el Fundador de Urban Think-Tank de Carcas, Alfredo Brillembourg.

"Las ciudades tienen que adaptarse y los arquitectos debemos proponer cómo añadimos a ciudades como Madrid, París o Barcelona, una nueva densidad poblacional que sea sostenible", es decir, más edificios, espacios verdes, recuperación de aguas, reciclaje, materiales innovadores, según Billembourg, quien ha formado parte del cuerpo académico del "On Cities Workshop".

Francis Kéré, fundador de Kéré Architecture y Kéré Foundation en Berlín, ha manifestado que cree en el "poder de la participación de las comunidades" que viven en los suburbios, "lugares que son un recurso a desarrollar", pero se necesita educación para concienciar a los habitantes sobre las necesidades comunes, las mismas que "es necesario entender para encontrar soluciones".

Celine D'Cruz, fundador de Society for the Promotion of Area Resource Centers (SPARC) y Slum Dwellers International (SDI), en Mumbai (India), cree que la convivencia y el trabajo en comunidad en los barrios periféricos, donde puede haber entre diez y veinte personas viviendo en una sola casa de pocos metros, ha logrado cambios y enseñado a arquitectos e ingenieros cómo planificar los espacios.

Janice Perlman, fundadora y presidenta del proyecto Mega-Cities de Nueva York, ha manifestado que las ciudades son lugares donde se debe "garantizar los derechos humanos de las personas, por lo que hay que dejar de pensar que las políticas públicas van a resolver los problemas, es la gente unida en comunidades la que encontrará soluciones".

Por su parte, Norman Foster ha alabado el trabajo "innovador" de los arquitectos participantes.