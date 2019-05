Fundéu BBVA: ?síndrome del trabajador quemado?, mejor que ?burnout?

Madrid, 28 may (EFE).- La expresión ?síndrome de desgaste profesional? o, más coloquialmente, ?del trabajador quemado? son alternativas en español al anglicismo ?burnout?, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación pueden verse frases como ?Síndrome de Burnout, ¿qué es y cómo se puede prevenir??, ?El burnout figurará en la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS? o ?El agotamiento o burnout ya es oficialmente un diagnóstico médico legítimo?.

De acuerdo con el ?Diccionario de términos médicos? de la Real Academia Nacional de Medicina, ?síndrome de desgaste profesional? es la traducción apropiada de esta voz inglesa que literalmente equivaldría al sustantivo ?quemado?.

El Diccionario académico recoge, entre las muchas acepciones del verbo ?quemar?, la de ?dejar a alguien en condiciones poco adecuadas para seguir ejerciendo una actividad o desempeñando un cargo? y lo ejemplifica con ?Ese puesto quema mucho? y ?Se quemará si sigue dedicando tantas horas al trabajo?.

Este sentido del verbo ?quemar?, extensible a su participio ?quemado?, figura con la marca de coloquial, por lo que en ese mismo registro son también válidas las traducciones ?síndrome del profesional quemado?, ?del trabajador quemado? o, simplemente, ?del quemado?, que ya cuentan con cierto uso en la prensa.

Por tanto, en los ejemplos anteriores hubiera sido más apropiado optar por ?Síndrome del trabajador quemado, ¿qué es y cómo se puede prevenir??, ?El síndrome del desgaste profesional figurará en la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS? y ?El agotamiento o síndrome del quemado ya es oficialmente un diagnóstico médico legítimo?.

Además, se recuerda que, si se opta por emplear la voz inglesa, esta debe escribirse con resalte, letra cursiva o comillas, que al tratarse de un sustantivo común se escribe con minúscula inicial y que los principales diccionarios de lengua inglesa lo recogen en una sola palabra, sin espacio ni guion: ?burnout?, y no ?Burnout?, ?burn out?, ?bour-out?, etc.

