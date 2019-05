Faurie: "Es bueno que Berlín tenga mayor involucramiento en America Latina"

Berlín, 28 may (EFE).- El ministro argentino de Exteriores, Jorge Faurie, subrayó que Alemania "puede tener un rol muy importante" en América Latina como inversionista y como "factor de estabilidad" en un entorno político cambiante, con el reposicionamiento de Estados Unidos y la irrupción de China.

En una entrevista a Efe en Berlín, donde se encuentra con motivo de la reunión de una veintena de ministros de Exteriores de América Latina y Caribe con su homólogo alemán, Faurie apuntó la potencial contribución del país europeo a Argentina en multitud de ámbitos, de la crisis venezolana a las Malvinas, pasando ineludiblemente por lo económico.

"Es bueno que un país de la envergadura de Alemania tenga un involucramiento mayor con América Latina", destacó el ministro, que tildó a Berlín de "socio realmente importante" y "clave" en "términos de inversiones" y de "actor relevante" en lo político.

A su juicio, Alemania puede ser un "factor estabilizador" en la región si, como persigue este encuentro en Berlín, desarrolla una política latinoamericana.

Argentina, de un lado, le pide a Berlín "una actitud más proactiva" en lo económico y un "mayor nivel de inversiones", aunque reconoce que para ello es "extraordinariamente importante que los países de América Latina" aporten "seguridades" en "institucionalidad y transparencia" e "independencia de la justicia".

De otro, espera un acercamiento de posturas en el ámbito político, con Venezuela como uno de los temas de "altísima prioridad" en la agenda.

"El proceso demorará diez días o cinco meses, pero es ineludible. Porque no pueden proveer", afirmó Faurie convencido de que terminará cayendo el gobierno del presidente, Nicolás Maduro.

Por eso insistió en mantener la presión desde el exterior, pese a que reconoció que la situación política se ha bloqueado: "Hay una dinámica que no resuelve que llegue comida, que llegue agua,.. Pero siempre todos empujando, que la pared cede. No hay que bajarse".

Además, reivindicó el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, pese a la falta de avances.

"Nombrarlo era decir: 'Aquellos que no estén de acuerdo, únanse en torno a esta figura'. No es que él tenga el control de toda la oposición. Y obviamente no tiene el control territorial, no controla la administración ni las Fuerzas Armadas. Pero hay un punto de referencia", explicó.

El Grupo de Lima busca la celebración de elecciones libres y justas y una nueva presidencia, prosiguió Faurie, que manifestó que "ninguno" de sus miembros aprueba una intervención militar.

"Tenemos que ayudar a que él (Guaidó) pueda convocar elecciones o que se celebren elecciones donde él u otro de su línea puedan participar. Como tendrá que haber gente que participe en nombre del chavismo, del madurismo transformado. Pero con reglas de democracia", señaló.

No podría, sin embargo, participar el actual presidente venezolano: "Maduro tiene que hacer un paso al costado, no puede ser parte de la solución".

Faurie aprovechó asimismo su visita a Berlín para abordar con sus socios la cuestión de las Malvinas -aprovechando que con el "brexit" Londres "ya no cuenta con la alianza automática" de Europa- y para valorar los recientes "avances" de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Mercosur y la UE.

En clave interna, el ministro aseguró tener la "convicción de que en el proceso eleccionario" que atraviesa Argentina, "va a terminar siendo ratificado" el programa de reformas del presidente Mauricio Macri.

El canciller comparó los ajustes de su país con los que han aplicado varios países de la UE en los últimos diez años. Economías como la portuguesa y la española que, a su juicio, quedaron "mejor" tras la aplicación de reformas "muy duras".

"Creo que las medidas del presidente Macri tienen que ver con la necesidad. Si para sacar un cálculo de la vejiga hay que operar, la operación tienen que hacerla. Opéralo más despacito, más rápido... lo que hay que hacer es operarlo, intentando atenuar los costos colaterales", razonó.