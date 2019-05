El Ejercito israelí niega que La Haya tenga jurisdicción sobre el conflicto

Jerusalén, 28 may (EFE).- El abogado general del Ejército de Israel, Sharon Afek, dijo hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción sobre el conflicto israelí-palestino.

"La posición de Israel es que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para tratar el conflicto israelí-palestino. El Estado de Israel es respetuoso con la ley y con un sistema de Justicia fuerte e independiente, y no hay ninguna razón para que sus acciones sean escudriñadas por este órgano", declaró Afek,citado por el diario "Times of Israel".

La CPI, agregó, se ha desviado de su propósito original y excede su jurisdicción legal, dijo durante una conferencia sobre aspectos legales del conflicto organizada por las propias Fuerzas Armadas.

Y aseguró que los intentos de oficiales palestinos de conseguir que la CPI investigue a Israel distraen a ese órgano de la persecución de casos mucho más importantes y acusaciones de crímenes contra la humanidad.

Sus declaraciones se referían a la intención de los palestinos de que la CPI investigue la reacción israelí a las protestas en Gaza conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron en marzo de 2018 y han dejado un saldo de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos, según fuentes de Sanidad de Gaza.

El abogado del Ejército se refirió a los aspectos legales de la reacción israelí a estas protestas y criticó los cuestionamientos de la actitud de los soldados que abren fuego contra los manifestantes.

"Un soldado que está en una situación donde su vida corre peligro y actúa para defenderse a sí mismo y a otros de los que es responsable, recibe y continuará recibiendo nuestro completo apoyo", manifestó.

Tras la presentación el pasado 28 de febrero de un informe crítico sobre la respuesta israelí a estas protestas por parte de una comisión de Naciones Unidas creada especialmente, la ONU expresó que la situación en Gaza estaba siendo seguida con preocupación por parte de la CPI.

La postura del abogado del Ejército está en línea con el discurso que viene manteniendo Israel hace años, argumentando que no puede ser investigado por la corte porque no es miembro del tribunal y porque ésta sólo puede investigar crímenes en los que se pueda asumir que las violaciones no son investigadas adecuadamente por el Estado, cosa que Israel niega.

Desde que Palestina se incorporó en abril de 2015 a la CPI, tiene la capacidad de presentar peticiones formales.