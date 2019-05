SUP denuncia suspensión de la compra de 5.200 chalecos antibala para policías

Madrid, 28 may (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado hoy la suspensión por problemas administrativos del expediente de compra de 5.200 chalecos antibalas, lo que según esta organización provocará que no puedan tenerlos policías en prácticas que refuerzan las plantillas.

En un comunicado el SUP recuerda que dicho expediente fue publicado en agosto de 2018 y suponía una inversión de 1,65 millones de euros.

Añade que "esta incidencia provocará que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía tengan que realizar su periodo de formación práctica sin un elemento de protección individual vital".

El SUP ha elevado esta denuncia a la Comisión de Seguridad y Salud Policial, órgano que vela por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional y de la que este sindicato forma parte.

Además ha registrado un escrito en todos los comités territoriales de Seguridad y Salud Laboral Policial de España para solicitar la relación actualizada de funcionarios que carecen de esta protección individual.

Según estimaciones de esta organización sindical "más del 40 por ciento del personal policial carece de este equipo de protección, deficiencia a la que hay que añadir el hecho de que un alto porcentaje de los que en este momento se utilizan para el servicio ha superado ya el tiempo para el cual el fabricante garantiza unos niveles óptimos de calidad y eficacia".