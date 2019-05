La Compañía Nacional de Danza dedica a Forsythe "una noche"

Madrid, 28 may (EFE).- Es muy probable que cada noche, en algún teatro del mundo, se esté bailando una pieza de William Forsythe, el coreógrafo que transformó el ballet en los 80 y protagonista de la "noche" que la Compañía Nacional de Danza (CND) le dedicará a partir del 30 de mayo en los madrileños Teatros del Canal.

La compañía que José Carlos Martínez dirigirá hasta finales de agosto, ha organizado una "Noche Forsythe" -hasta el 9 de junio- que reúne tres obras muy distintas pero representativas del talento del coreógrafo y bailarín: "Enemy in the Figure", "Artifact Suite" y "The Vertiginous Thrill of Exactitude".

"Este programa tiene un componente histórico que muestra la amplitud de su trabajo. A la gente que viene interesada por el mundo de la danza clásica los lleva hacia un concepto más contemporáneo y viceversa, a aquellos más fieles al contemporáneo los acerca al vocabulario académico", explica Martínez en una nota.

En "The Vertiginous Thrill of Exactitude" (1996), Forsythe hace referencia a los ballets de Balanchine, a las formas del ballet clásico sin serlo y rompe intencionadamente todas las reglas y convenciones de la danza académica.

En la segunda, "Artifact" (1984), explora la noción del cuerpo de baile como eje del ballet y en "Enemy in the Figure" (1990), una obra enigmática y eléctrica, juega con las improvisaciones en un pieza a la vez muy estructurada y que los bailariens hacen avanzar usando la luz como elemento expresivo.

"Es un programa muy completo e ilustrativo del legado de Forsythe. Para nosotros ha sido un paso, hemos subido un escalón muy alto al poder llegar a hacer esto", añade Martínez en su nota.

La concepción, noción y percepción del ballet cambió radicalmente en Europa de 1983 a 2004, años en los que William Forsythe llevó la dirección artística del hoy extinto Frankfurt Ballet, convertido con él en laboratorio de experimentación al servicio de la ruptura, la rebelión y la búsqueda.

El neoyorquino "deconstruyó y contaminó" la técnica del ballet, quebró y fragmentó los cuerpos, puso al academicismo en diálogo con la modernidad, introdujo textos y músicas desestabilizadoras con propuestas que lograron grandes audiencias, recuerda la CND.