Las cartas coleccionables protagonizan la nueva entrega de "SteamWorld"

Madrid, 28 may (EFE).- El videojuego "SteamWorld Quest: Hand of the Gilgamechse" combina el universo de la saga SteamWorld con las cartas coleccionables, en un título desarrollado por un estudio independiente sueco que tras su éxito para Nintendo Switch llega a PC el 31 mayo.

La nueva entrega del videojuego "SteamWorld Quest" centra el desarrollo de su historia en un conjunto de héroes, que tienen como objetivo principal derrotar los diferentes enemigos que irán apareciendo a lo largo de la aventura, según han informado sus creadores, Robert Olsén y Esteban Soto, durante la presentación del videojuego este martes en Madrid.

El estudio sueco Image & Form Games ha sido el encargado de llevar a cabo esta nueva entrega en un momento en el que ?las cartas coleccionables están entrando cada vez más fuerte en el campo de los videojuegos?, han destacado.

Robert Olséb y Esteban Soto han intentado con su diseño hacer un juego accesible para todo el mundo: ?no queríamos hacer un juego complicado y así lo hemos hecho?, han añadido.

Los desarrolladores de "SteamWorld Quest", han insistido la importancia y la dificultad de aunar tres aspectos como el combate, el juego de cartas y la historia en el mismo videojuego: ?fue un reto combinar estos tres elementos pero creo que lo hemos conseguido", añaden.

De hecho, Olséb y Soto afirman que se trata del primer juego de cartas a nivel profesional que llevan a cabo, una género de gran dificultad por el gran número de elementos que se debe tener en cuenta en la mecánica de juego: ?teníamos la pasión por las cartas pero no bastaba con eso. Tuvimos que probar las cartas y comprobar muchos números", han manifestado.

"Comparamos diferentes versiones y escogimos de cada juego lo que preferimos para hacer un prototipo único", resumieron.

La mecánica del juego es básica: "Mata a los monstruos y no mueras, como muchos de los videojuegos que estamos acostumbrados a jugar". Sin embargo, el hecho de introducir las cartas a lo largo del videojuego es lo que lo hace "especial" y "distinto" a los otros.

"A través de la cartas buscar tu propia estrategia para no morir", añaden los desarrolladores.