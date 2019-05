Yair Netanyahu se enzarza con Abascal y sugiere apoyo israelí al secesionismo

Jerusalén, 26 may (EFE).- Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, protagoniza un revuelo en Twitter tras instar a árabes y musulmanes a "liberar" Ceuta y Melilla, lo que le valió decenas de insultos, incluido de Santiago Abascal, que saltó en defensa de "la Patria" y le recordó la reconquista, tras lo que el joven amenazó con un hipotético apoyo israelí a secesionistas catalanes y vascos.

Ayer, el polémico hijo del gobernante inició la tormenta con el siguiente mensaje: "Querido árabes y musulmanes. ¿Queréis liberar tierras árabes e islámicas ocupadas?. ¡Aquí tenéis un buen comienzo!", junto a un mapa donde aparecen Ceuta, Melilla, las Chafarinas y Alborán.

Cientos de respuestas llegaron de España y otros lugares con calificativos como "tonto", "nazisrael", "payaso", "cateto", "gilipollas", "cretino", "ignorante", "hijo de puta" o "arrogante", mandándole a estudiar historia o criticando la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Entre ellas estaba la respuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, que en plena jornada electoral contestó públicamente al joven y le espetó en español: "Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos. Eres un ignorante y un frívolo. Y haces un grave daño a tu propia causa".

Yair contestó ayer y hoy a Abascal, le recordó que "Vox es minoritario en España, uno de los países más antisraelíes de Europa", acusó al país de invertir cientos de millones de euros en ONG radicales propalestinas que quieren "destruir Israel" y le instó a "usar ese dinero para ayudar a los ciudadanos españoles pobres".

Además, dijo que si España no quiere que Israel "apoye a catalanes y vascos, ¡dejen de apoyar a los palestinos!"

Varios de los mensajes que recibió Yair tenían claros tintes antisemitas, como el de @diegomer24, que decía: "Hagamos un trato: hacemos que todos los judíos se vayan de España como hizo Castilla en 1492 y dejamos que el nacional-socialismo alemán se ocupe de vosotros", en referencia al Holocausto, en el que seis millones de judíos fueron asesinados.

Otro usuario, @toledano67, advertía con un tinte claramente racista: "Tenéis los días contados. Israel y los judíos van a pagar caro su intento de extinguir la raza blanca", y acusaba a los judíos de "promover la invasión musulmana de España".

Yair respondía azuzando la polémica y refiriéndose a Cisjordania por sus nombres bíblicos: "Veo que hay mucho antisemitismo en España a causa de este tweet. Judea y Samaria siempre fueron judías. Jesucristo nació aquí. Como judío. ¡Tenéis el símbolo INRI en todas las iglesias!. INRI: Jesus Nazareno Rey de los Judíos".

En otro mensaje, afirmaba: "Querida gente española. Veo que os habéis molestado todos. Ceuta y Melilla son pequeñísimos territorios que poseéis al otro lado del mar en otro continente. Imaginad cómo nos sentimos cuando vuestro gobierno insta a Israel a regalar Judea y Samaria (Cisjordania), que es el corazón de la tierra judía y el lugar de nacimiento desde hace más de 3000 años (está en la Biblia, comprobadlo)".

Cisjordania "está a 15 kilómetros de Tel Aviv, nuestra urbe económica, y atraviesa nuestra capital, Jerusalén. También es la mitad del territorio de Israel (sic) (incluso siendo del tamaño de Palma de Mallorca)".

Y sugiere un trato: que Israel no financie ONG en España que pidan regalar Ceuta y Melilla, y España deje de financiar ONG en que pidan que Israel "regale Judea y Samaria".

La polémica no deja de crecer y de generar respuestas a Yair, algunas de ellas agresivas y empapadas de antisemitismo, como él denunciaba.

"Nosotros no destruimos sus casas cada día, no sacamos a la gente de sus casas y sus tierras y les dejamos en la calle. No encarcelamos a su gente, matándoles cuando no hacen lo que les decimos, no hemos comprado a la ONU y La Haya, no violamos todas las leyes internacionales", acusa el usuario @MigueluVe.

"Hagamos un trato, vosotros paráis de asesinar palestinos y nosotros de asesinar marroquíes. Parece que ya cumplimos nuestra parte, os toca a vosotros dejar de bombardear hospitales", ironiza @Pelayo211, mientras otro usuario le espeta: "Un Holocausto no fue suficiente" y otro más, @Flashy_Jarosh, afirma: "6 millones no fueron suficientes (asumiendo que hubiera 6 millones)".

Unas declaraciones que serían delito en varios países y, por el momento, no han sido borradas por Twitter.

La asociación judía española Acom calificó el tweet de Yair de "estúpido", pero afirmó que éste ayuda a que los españoles sepan cómo se sienten los israelíes "ante la deslegitimación y hostilidad" que sufren.