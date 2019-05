Pochettino: "Es mi mejor momento en cinco años aquí"

Londres, 27 may (EFE).- Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, afirmó en rueda de prensa que está ante el mejor momento de los cinco años que ha pasado en el equipo inglés.

En el día en el que se cumplen cinco años desde que firmase su primer contrato con el Tottenham, Pochettino atendió a los medios de comunicación como previa de la final de la Liga de Campeones que disputarán el próximo sábado ante el Liverpool.

"Estoy disfrutando mucho y pensando mucho. Es mi mejor momento en los últimos cinco años, hoy hace cinco años desde que firmé... Hemos trabajado muy duro, pero lo disfruto. Estamos enfrente de uno de los mejores partidos que se puede jugar. Quizás solo sea comparable a la la final de la Copa del mundo. Estar en esto el próximo sábado es un privilegio. Somos afortunados de haber tenido tres semanas de preparación", explicó el argentino.

Pochettino fue cuestionado sobre si la decisión de elegir al once inicial será complicada o no y el entrenador anunció que tiene la intención de sacar los 23 jugadores al campo para que se tomen la foto protocolaria antes del inicio del encuentro.

"Cuando jugué la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza era uno de los capitanes del equipo y pensaba en poner a todos los jugadores en la foto de antes, porque todos los jugadores quieren jugar y los que ganen estarán en la foto y el resto no. No es justo. A los jugadores eso les importa, porque a mí me importaba, así que veremos si el sábado tenemos la oportunidad de poner a los 23 en la foto, para que todos ellos sean los héroes, no solo los once", señaló.

También salió a la palestra la situación física de Harry Kane, aquejado de una lesión en los ligamentos del tobillo.

"Harry Kane, en la última semana, ha empezado a estar con el grupo. La sensación es positiva. Tenemos una semana por delante y el sábado evaluaremos cómo está progresando. Es importante que se sienta bien y veremos lo que pasa. No puedo decirte ahora si va a estar para empezar desde el principio o no, pero estoy contento con cómo está progresando", aseguró el argentino.

No quiso Pochettino hablar de su futuro y afirmó que "nada es más importante" que el partido que tienen por delante.

"Lo que pase en el futuro conmigo no importa más que la Champions League o la posibilidad de ganar un trofeo o el equipo. El foco está 100 % en la final. Ya habrá tiempo para hablar de ello después", agregó.

Respecto a su rival, el Liverpool, Pochettino aseveró que no pueden preparar la final pensando en partidos del pasado y que las circunstancias son "completamente diferentes".