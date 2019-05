Levy avisa de que el PP no renunciará a sus "valores" al negociar gobiernos

Madrid, 27 may (EFE).- La número dos de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha declarado este lunes que en su formación "no van a faltar esfuerzos" al negociar gobiernos en los municipios y autonomías donde pueda hacerlo, si bien ha avisado de que no dará "ningún paso atrás" en sus "valores" y "principios".

En declaraciones realizadas a la prensa este lunes al llegar a la sede popular, donde se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, Levy ha precisado que, en la capital, el PP está "dispuesto a negociar sobre un programa, sobre propuestas, sobre medidas concretas para mejorar la vida de los madrileños".

Esa ha sido su respuesta cuando le han preguntado si contemplaría la entrada de Vox a un Gobierno encabezado por los populares y su candidato, José Luis Martínez-Almeida.

Aunque Más Madrid ha ganado las elecciones municipales con 19 escaños, el PP tiene la oportunidad de alcanzar la mayoría absoluta si suma a sus 15 ediles los 11 de Ciudadanos y los 4 de Vox.

"Hoy Madrid huele diferente, sabe diferente y está mucho más ilusionada", ha dicho Levy, que ha prometido a sus votantes que el PP no va a "decepcionarles" y aprovechará su posición "para hacer esas negociaciones que propicien ese cambio político en las autonomías y en los municipios".

Y ha agregado: "Lo que está claro es que aquellos que daban por muerto al PP hace un mes desde luego que no se dediquen a echar primitivas (...) que no nos den por muertos, que hoy yo veo a muchos con cara de taciturno en otras sedes sin nada que celebrar".

"El PP está más vivo que nunca", ha concluido.