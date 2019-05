Inés Rey abre el diálogo para ser la primera alcaldesa de A Coruña

A Coruña, 27 may (EFE).- La candidata a la alcaldía de A Coruña por el PSOE, Inés Rey, entablará esta semana conversaciones con las fuerzas progresistas de la ciudad para ser "la primera alcaldesa elegida democráticamente en la historia de A Coruña".

"Para el PSOE es histórico y simbólico por lo que significa para la ciudad y para las mujeres", ha subrayado Rey en una comparecencia ante los medios de comunicación para valorar los resultados de las elecciones municipales.

"Es un día histórico para el PSOE porque estamos en disposición de liderar otra vez el gobierno de la ciudad", ha comentado.

El PSOE empató con el PP a nueve ediles y, aunque ganó tres concejales, obtuvo casi 400 votos menos, en detrimento de la Marea, que bajó de diez a seis; el BNG ganó uno y tendrá dos concejales en la corporación municipal, y Ciudadanos entra con un edil.

Rey ha señalado que no perderá "un minuto" en establecer contacto con las fuerzas progresistas, pero también respetará los tiempos de los demás partidos antes de iniciar ese diálogo, ha explicado tras ser preguntada acerca de si confía en tener el apoyo de la Marea Atlántica.

A partir de hoy, ha continuado, se pone a disposición de la ciudad para "construir una mayoría que dé respaldo a la decisión que mayoritariamente ayer tomaron los ciudadanos".

Sobre si considera un ejemplo estos cuatro años de gobierno de Xulio Ferreiro, la aspirante a la alcaldía ha respondido que "es tiempo de mirar hacia delante, de iniciar una vía de diálogo con el resto de fuerzas progresistas en la ciudad de A Coruña, respetando la decisión de los coruñeses y no improvisando".

"A Coruña apuesta por el progreso" y con su voto ha puesto "freno a la derecha y a la ultraderecha", ha indicado en referencia al PP, que ha perdido un edil, y a Vox que no logrado representación.

"Más de 70.000 votos progresistas avalan esta idea", ha insistido.

Aunque la noche electoral fue larga, Rey pudo hablar con los líderes de la Marea, Xulio Ferreiro; del PP, Beatriz Mato, y del BNG, Francisco Jorquera, pero brevemente porque "hay que reposar, organizarse y todavía no hemos fijado ninguna cita con nadie".

"A Coruña se merece que las decisiones se tomen con cabeza y con cautela y cuestiones prematuras no se van a dar", ha añadido sobre las futuras conversaciones, en las que no estará sola porque tiene "un partido detrás y las decisiones en el Partido Socialista no son unipersonales, no es un proyecto personalista, sino colectivo".

Rey fue alumna de Ferreiro, profesor de Derecho en la Universidad de A Coruña, que ahora deberá decidir su futuro fuera de la alcaldía, y por quien la candidata socialista ha manifestado su respeto profesional y político.