Expertos salud defienden Pacto Estado sanidad y reformas viabilidad sistema

Madrid, 27 may (EFE).- Destacados expertos en salud como la ex ministra de Sanidad Ana Pastor y el ex portavoz socialista de Sanidad en el Congreso José Martínez Olmos han defendido este lunes un Pacto de Estado por la sanidad y reformas que hagan viable y sostenible el sistema sanitario.

Estos planteamientos los formularon, esta tarde en Madrid, en la presentación del libro del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, titulado "El sistema sanitario español. De sus orígenes hasta nuestros días. Propuestas para un modelo sanitario viable", prologado por la propia Ana Pastor.

En la presentación del libro se ha celebrado un debate sobre el sistema sanitario con la participación de Pastor y Martínez Olmos, el propio Abarca, el ex conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, y el médico y especialista en información sanitaria José Luis de la Serna.

Juan Abarca plantea en el libro, entre otras propuestas, la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la sanidad como eje de la reforma sanitaria desde el consenso político; despolitizar la sanidad; normalizar el papel de la sanidad privada en el sistema y superar la descoordinación autonómica.

Martínez Olmos ha calificado la sanidad como una inversión y ha defendido la capacidad de generar un Pacto de Estado como sucedió con el Pacto de Toledo y las pensiones, desde un núcleo central que apueste por un sistema público y sostenible, desde la equidad, la igualdad y la calidad.

Ana Pastor también se ha pronunciado a favor de un Pacto de Estado para la sanidad, pero se preguntó si los gobiernos, cualquier gobierno, está dispuesto a asumir diagnósticos y propuestas externas, poner nombre a un informe que estudie el pacto y acordar quién participa en él.

Pastor ha defendido con énfasis la sanidad pública, pero ha abogado también por la necesidad de colaboración entre la sanidad pública y la privada.

Boi Ruiz ha puesto el acento en la palabra "solvencia" más allá de la sostenibilidad y ha propuesto que el Ministerio de Sanidad tenga "más potestad" en la política sanitaria. "Hay que reconceptualizar la equidad, que se debe medir por los resultados de la atención sanitaria", ha precisado también.

José Luis de la Serna ha pedido que la palabra "salud" sustituya a "sanidad" y que la medicina reactiva de paso a la medicina participativa, para defender a continuación el "compromiso de la sociedad con la salud".

La humanización del sistema sanitario fue otro de los puntos mencionados por los participantes en el debate como elemento a potenciar en las políticas sanitarias.