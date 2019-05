Díaz Ayuso no descarta que Vox entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Madrid, 27 may (EFE).- La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado este lunes que Vox entre en el Gobierno regional y ha dejado claro que su partido tiene que sentarse a hablar con Ciudadanos y con la formación verde a los que dará "el mismo trato respetuoso".

"¿Y si no hay otra alternativa? No lo sé en estos momentos", ha respondido Díaz Ayuso en la Cadena Ser al ser preguntada si no descarta que Vox entre en el Gobierno regional madrileño.

Aunque ha reconocido que el PP no ha tenido los resultados de anteriores citas electorales, sí ha señalado que éste ha sido suficiente para llevar adelante las políticas del PP.

Díaz Ayuso ha apuntado que su objetivo ahora es "volver a recuperar el pulso con la calle" y ha dejado claro que se ve como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras afirmar que solo ha hablado con el candidato socialista, Ángel Gabilondo, para felicitarle por haber ganado las elecciones, ha destacado que ahora toca hablar con los dirigentes de los demás partidos (Ciudadanos y Vox) y que les dará "el mismo trato respetuoso".

"Primero nos sentaremos a hablar, ver a qué acuerdos podemos llegar y después ya hablaremos con la prensa", ha añadido.

"Lo importante es unir", ha dicho antes de responder "¿y si no hay otra alternativa?" al ser preguntada si no descarta meter a Vox en el Gobierno.

No obstante, ha señalado que lo primero es hablar con su "socio preferente" que es Ciudadanos.

El PSOE es el ganador de las elecciones con el 27,38 % de los votos y obtiene 37 escaños en la Asamblea de Madrid, seguido del PP con el 22,19 % de los votos y 30 escaños, 18 menos de los que tenía ahora.

La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, podría gobernar la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que han logrado 26 y 12 escaños, respectivamente.