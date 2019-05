"THC", una comedia sobre el cannabis con espíritu reivindicativo

Madrid, 27 may (EFE).- Eva Cabezas empezó a fumar marihuana "cuando se hizo autónoma", Fernando Moraño la consume "con fines creativos" y Chico Requena la cultiva; y los tres se han unido para crear "THC", una obra de teatro en la que reivindican en clave de comedia la necesidad de "educar" a la población sobre esa droga.

"THC (Todo Humor Cannábico)" se estrena el próximo 31 de mayo en el Palacio de la Prensa y su idea es regresar después del verano con más funciones, explican Cabezas y Moraño en declaraciones a Efe.

"Es una comedia en la que cada uno, durante unos 15 minutos, tratamos este tema de controversia, explicamos cómo nos afecta a nivel personal y cuál es nuestra relación con el cannabis", señala Cabezas, monologuista de El Club de la Comedia.

Ella revela que empezó a fumar en el momento que se hizo autónoma: "con todas las trabas que pone el Gobierno, como para no drogarte. Afortunadamente, a los tres o cuatro meses contraté a un gestor y luego ya he seguido solo por placer aunque estoy en un momento que fumo muy poquito".

Es, insiste, un espectáculo de humor pero también reivindicativo: "es importante no obviar una realidad de consumo que está en la sociedad. Cuando las cosas se tratan de esconder, todo es peor.

Cabezas está convencida de que hay que "romper con el estigma, el tabú" que hay en torno al cannabis y en ese sentido "THC", es "absolutamente innovador" porque "no es un tema de que se hable".

"Vamos a dejar de señalar al otro porque consuma cannabis. Me parece peor la gente que está alcoholizada. Es necesario hablar de este asunto y eso solo se consigue con educación, no con juicios", asegura la cómica que precisa que no se trata de pedir la legalización de la droga sino de reírse sobre ello.

Moraño, guionista en el programa "La Resistencia", de David Broncano, revela que él fuma marihuana desde los 24 años, cuando "eclosionó" como cómico: "la consumo con fines creativos. Me ayuda a sentarme en una silla, a relajarme, a desarrollar ideas porque estoy obligado constantemente a ser original y creativo".

Además, argumenta, tiene cervicalgia y "le va muy bien" para disminuir dolores: "cada vez que me fumo un porro mi madre sabe que estoy trabajando", asegura.

"Conviene hacer estas cosas de adulto y no solo me refiero a la marihuana sino al consumo de cualquier sustancia. Primero hay que construir bien el cerebro", advierte.

"Es verdad que existe el tabú pero la gran mayoría de la sociedad convive con el cannabis. Hacer humor esto es una forma de normalizarlo y que hagamos humor sobre ello lo convierte en algo popular".