Ciudadanos abre todas las opciones para un pacto en Castilla y León

Valladolid, 27 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha dejado hoy abiertas todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad, tanto con el PSOE -ganador de las elecciones- como con el PP, que lleva 32 años al frente del Ejecutivo autonómico.

"Cuando el pacto se alcance, los ciudadanos lo entenderán, sea el que sea", ha dicho Igea en rueda de prensa, en la que también ha asegurado que él mismo se encargará de que los castellanos y leoneses entiendan ese pacto.

En cuanto al inicio de las rondas de contacto con los candidatos del PSOE y del PP, Igea ha reconocido que no ha mantenido con ellos más que los contactos "protocolarios" tras los comicios de ayer y ha confiado a la Comisión nacional de la formación naranja, que se reunirá mañana por primera vez, el futuro de este calendario de reuniones en la Comunidad.

Tras asegurar que es "irrelevante" si se siente más cómodo alcanzando un acuerdo con el PP o con el PSOE, Igea ha indicado que cualquier pacto pasa por un acuerdo programático y no por las "ambiciones personales de nadie", incluidas las suyas, ya que el objetivo es dar un cambio en la Comunidad.

Preguntado sobre si debería gobernar la lista más votada en la Comunidad -tal y como ha defendido el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, durante la campaña electoral-, Igea ha indicado que el sistema de elección del jefe del Ejecutivo es parlamentario y no presidencialista y ha añadido que si Mañueco siguiera manteniendo esta posición "el asunto se habría acabado ya".

Asimismo, cuestionado sobre si este mensaje de cambio pregonado por Ciudadanos durante toda la campaña es compatible con un pacto con el PP, que lleva gobernando Castilla y León 32 años, el candidato de Cs ha reconocido que "todo es posible", aunque ha alertado de que el proceso será "largo y difícil".

Del mismo modo, Igea ha explicado que la lectura de las elecciones de anoche es que no hay en la Comunidad apuestas claras por bloques de la derecha o de la izquierda, por lo que Ciudadanos aporta una opción moderada y "desde el centro", en el que no ha ubicado al PP, un partido "conservador y de derechas".

"Si no somos capaces de dar un mensaje que no se entienda este no va a pasar", ha insistido Igea, quien ha pedido paciencia para lograr un acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León: "32 años son muchos para ahora andar con prisas", ha expresado el candidato.

Lo que sí ha despejado el líder de Cs en la Comunidad es que su intención es "asegurar la gobernabilidad" en Castilla y León, y ha advertido de las escasas opciones que tendrían aquellos que piensen que las negociaciones van a convertirse en una "subasta" o en "lotes" entre ayuntamientos y Comunidad.

No obstante, Igea tampoco ha descartado a un día de haberse celebrado las elecciones autonómicas, en las que Cs ha obtenido 13 procuradores, que la formación naranja vaya a exigir en estas negociaciones la propia presidencia de la Junta de Castilla y León pues, al fin y al cabo, "es la Cámara quien lo decide".

Sobre la reunión que mañana tendrá por primera vez la comisión de pactos de Ciudadanos, que en el caso de Castilla y León sumará a representantes de la formación a nivel nacional más el propio Igea, el candidato autonómico ha negado que él tema a una posible imposición de con quién pactar desde la dirección de su partido.

"No temo imposiciones de la Ejecutiva de mi partido, entre otras cosas, porque yo soy parte de esa Ejecutiva", ha argumentado el candidato.