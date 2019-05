Charito,concejal en Patones con 95 años,no sabe si irá a los plenos

Madrid, 27 may (EFE).- Charito, la candidata de Abuelas por Patones que a sus 95 años ha sido elegida concejal de este pueblo de la Sierra Norte de Madrid, no sabe si irá a los plenos por la edad: "Iré si puedo con mi coche, o si no que el Ayuntamiento me mande uno".

En declaraciones a Efe, la anciana ha manifestado su alegría por obtener representación, aunque no gobernará, ya que su candidatura sólo ha conseguido un edil frente a los cinco del PSOE, primera fuerza en Patones, y cuyo alcalde la ha felicitado por el resultado.

"Sí, soy concejala, creo que no ha habido concejalas nunca. Fíjate si soy importante, ahora ya somos las mujeres iguales que los hombres", ha dicho Charito, que se convirtió en una estrella mediática con su candidatura de Abuelas por Patones.

No sabe si irá a los plenos por la edad, pero espera tener "un secretario para que vaya a ver" lo que se debate y dé su opinión en su nombre.

"Lo pondré por escrito. Si no, iré si puedo con mi coche, o si no que el Ayuntamiento me mande un coche. No sé si lo tenemos o no lo tenemos, no sé nada porque no he pisado el Ayuntamiento", ha comentado.

Tampoco tiene claro si durará toda la legislatura al tener ya 95 años.

"Que sea lo que Dios quiera", apunta la anciana, que tiene una casa en la parte más turística del pueblo, Patones de Arriba, con menos de una veintena de vecinos y declarado bien de interés cultural (BIC).

Pese a todo, Charito está tranquila porque confía en el resto de integrantes de su candidatura que son "mucho más jóvenes" que ella y que espera que llegado el momento puedan defender en su ligar la medida estrella de la candidatura: la construcción de un aparcamiento con mil plazas.

"Es necesario un párking (...) por ese turismo que tanto dinero parece que da a España. Si lo tenemos aquí (en Patones), ¿por qué lo vamos a desaprovechar?", ha preguntado.

Para construirlo, ha dicho que tiene que "ayudar alguien" como "la Comunidad de Madrid o un ministro".

"El Ayuntamiento (de Patones) no puede porque no tiene dinero para hacerlo, supongo que no tiene dinero, ahora igual me entero de algo", ha añadido.

Charito también querría hacer algo por las personas mayores del pueblo y ha propuesto la construcción de una nueva residencia o la ampliación de la existente.

La candidatura de Abuelas por Patones ha logrado ser la tercera fuerza con un 15,71 % de votos, el PP segunda con 20,19 % y un edil, mientras que el PSOE consigue la mayoría absoluta con un 60,90 % de apoyos y cinco ediles.

Estos resultados se mantienen finalmente pese a que en un primer momento se informó desde el Ministerio del Interior de un empate entre el PP y Abuelas por Patones que ponía en riesgo la representación obtenida por esta última candidatura.