Borrell: España aspira a "un papel importante en las instituciones europeas"

Palma, 27 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que "España aspira a tener un papel importante en las instituciones europeas" en la legislatura que se inicia tras las elecciones y ante la renovación de varios de los grandes puestos.

Borrell, que ha inaugurado este lunes en Palma la III Conferencia Internacional de Escuelas Seguras, ha explicado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne hoy con el presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, "para sin duda hablar de eso".

"Está claro que no hay una mayoría como la que se hubiera podido anticipar uniendo las fuerzas que representan desde el señor Macron hasta el señor Tsipras: del centro a la izquierda no llega a sumar la mitad más uno y por lo tanto habrá que buscar otros apoyos y otras combinaciones", ha dicho Borrell, que ha indicado que no puede anticipar lo que sucederá.

Tras la victoria del PSOE, que ha obtenido 20 de lo 54 escaños en liza, Borrell ha destacado que en las elecciones europeas "por primera vez se rompe la tendencia a la baja en la participación" y el resultado presenta "un Parlamento europeo fraccionado, pero no tanto como se temía y con las fuerzas antieuropeístas que no han llegado a superar el 25 %".

"La legislatura será interesantísima desde el punto de vista de la construcción europea", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones.

Sobre la irrupción de Vox en el Parlamento Europeo, el ministro español en funciones ha dicho que hay otros partidos "muy parecidos" en el Parlamento europeo.

En cuanto a si Carles Puigdemont accederá al acta de eurodiputado, ha respondido que "hay procedimientos establecidos, hay normas; si se siguen, el señor Puigdemont podrá estar en el Parlamento o no, no lo sé, depende de la administración".

Borrell ha dicho estar "orgulloso" de acoger y organizar la III Conferencia Internacional de Escuelas Seguras y ha manifestado el "firme apoyo y compromiso" del Gobierno de España a la declaración que ya apoyan 89 países.

Más de 300 especialistas de la sociedad civil y responsables políticos de todo el mundo asisten a la conferencia en la que analizarán las vías para evitar los ataques indiscriminados a escuelas y universidades en conflictos armados, para "proteger a las generaciones futuras" de lo más valioso que se les puede brindar, como es la educación.

Borrell ha asegurado que entre 2013 y 2017 se han producido más de 13.000 agresiones a escuelas y universidades, sobre estudiantes y su personal. Los dos días de la conferencia internacional estarán dedicados a la lucha para erradicar la violencia contra los centros educativos y promover el derecho internacional humanitario.