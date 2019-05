Las yeguas francesas empequeñecen a las españolas en el Beamonte

Madrid, 26 may (EFE).- "Virka" y "Goneril", las dos yeguas venidas de Francia ex profeso para la carrera, han copado las dos primeras posiciones del Gran Premio Beamonte-Oaks Español, la cita reina de la temporada del hipódromo de Madrid para las potrancas de 3 años.

La ganadora, propiedad del madrileño Fernando Hernández Font y entrenada por Christophe Ferland en La Teste, se mostró muy superior en estos 2.400 metros recompensados con 30.000 euros.

En una jornada marcada por los rentables recorridos en vanguardia, dos de las favoritas decidieron situarse en las dos primeras posiciones del recorrido, "New Bareliere" y "Goneril", aunque sin abrir hueco sobre el resto.

Llegados al derecho, se abrió ligeramente "Goneril" y pasó a dominar mientras cedía "New Bareliere", pero quien llegaba con el depósito lleno era el jockey francés Enzo Corallo a lomos de "Virka", que en pocos trancos las igualó y las dejó atrás.

Las hijas de Ramón Beamonte, uno de los más propietarios más laureados del turf español en el siglo XX, Victoria y Paloma, entregaron los trofeos al propietario y jockey ganadores.

En el resto de la reunión destacó el triunfo de punta a punta de "Oriental" en la preparatoria para la gran milla del Claudio Carudel (que se disputará en tres semanas). Con Borja Fayos en la silla, no cedió y nunca sintió peligrar el triunfo. "Gibralwar" le ganó 'otra carrera' a "Another Day of Sun" en la lucha por la plata.

Dobló éxito en la reunión el joven jockey sevillano Ignacio Melgarejo, a lomos de "Luminic" y "Mayro". También ganaron "Medicean Blue" (con José Luis Martínez) y "Ónix Azul" (con Jaime Gelabert), caballo de Roberto Cocheteux entrenado por Manuel Álvarez, preparador igualmente de "Mayro".

Un triunfo el de "Ónix Azul" que serviría para mitigar un poco la decepción por la retirada previa a la disputa del Beamonte de "Quinchia", yegua de Manuel Álvarez y Roberto Cocheteux.