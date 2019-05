El PP vuelve a ganar las locales en Murcia pero necesitará a Cs para gobernar

Murcia, 26 may (EFE).- El PP ha vuelto a ganar este domingo las elecciones municipales en la ciudad de Murcia, donde gobierna desde 1995, al obtener once de los 29 asientos de la corporación, si bien no obtiene mayoría suficiente y el alcalde y candidato a la reelección, José Ballesta, necesitará a Ciudadanos para gobernar.

El PSOE es la segunda fuerza más votada y gana tres representantes en el ayuntamiento respecto a hace cuatro años, mientras que Ciudadanos se mantiene como tercera fuerza en representación con cuatro ediles, uno menos que en 2015.

Vox entra en el ayuntamiento de la capital murciana con tres concejales y Podemos obtiene dos.

El PP ha perdido en los últimos cuatro años 6.171 votos; el PSOE ha ganado 18.543, mientras que Ciudadanos se ha dejado en este periodo 4.231 apoyos.

Los "populares" también han ganado en Lorca, aunque empatan en representantes con el PSOE, en tanto que el partido municipalista Movimiento Ciudadano, del exalcalde José López, ha sido el ganador de las municipales en Cartagena, que ahora gobierna el PSOE.