Valerio anima al voto en una jornada "esencial" para las personas

Guadalajara, 26 may (EFE).- La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha llamado este domingo a ejercer el voto en una jornada que ha calificado de "esencial" para la vida de las personas.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación momentos después de ejercer su derecho al voto en el colegio Ocejón de Guadalajara, acompañada del candidato del PSOE a la Alcaldía, Alberto Rojo, y el número 1 a las autonómicas por Guadalajara y secretario general del PSOE en la provincia, Pablo Bellido.

"Nos enfrentamos a una jornada electoral muy importante porque estamos hablando de temas esenciales para la vida de las personas", ha subrayado Valerio, que ha aludido a la triple votación que se desarrolla durante esta jornada.

Así, ha señalado que este domingo se decide qué ciudad quieren los ciudadanos y si apuestan por "una ciudad que avance y que luche por el futuro o no", y en segundo lugar ha hecho alusión a las elecciones autonómicas, en las que se dilucida si habrá "más sanidad pública o no", si los votantes se decantan por "unos servicios sociales sólidos y una ley de la dependencia que se aplique en condiciones o no".

"En definitiva, si apostamos por tener las infraestructuras que necesita esta comunidad autónoma y la gente tenga más futuro y empleo de más calidad", ha resumido la ministra en funciones.

Por último, ha llamado a todas las personas a ejercer el derecho de voto en las elecciones europeas, porque en estos comicios hay "mucho en juego" y ha explicado que los socialistas proponen "más Europa, una Europa más social y que apueste por poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

Valerio ha confiado y deseado que la participación sea elevada como en las últimas generales, por encima del 75 por ciento a nivel nacional, porque "ha sido muy buena para el país".