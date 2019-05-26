Madrid, 26 may (EFE).- Estos son los titulares de la noche electoral:
ELECCIONES EUROPEAS
- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 20 DE LOS 54 ESCAÑOS EN LIZA
- VOX ENTRA EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 3 DIPUTADOS
- EL LÍDER DE ERC ORIOL JUNQUERAS CONSIGUE UN ESCAÑO
- EL EXPRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT CONSIGUE SU ACTA
ELECCIONES MUNICIPALES
- MANUELA CARMENA PIERDE LA ALCALDÍA DE MADRID
- ERNEST MARAGALL, DE ERC, GANA A ADA COLAU EN BARCELONA
- ABEL CABALLERO BATE SU PROPIO RÉCORD CON 20 CONCEJALES EN VIGO
- KICHI ROZA LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CÁDIZ
ELECCIONES AUTONÓMICAS
- EL BLOQUE DE LA DERECHA GANA LA COMUNIDAD DE MADRID
- EL PSOE PODRÁ GOBERNAR EN LA RIOJA TRAS 24 DE PODER DEL PP
- EL PRC DE MIGUEL ANGEL REVILLA GANA EN CANTABRIA
- MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE EN CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA
- EL PSOE PODRÍA PERDER EL GOBIERNO DE ARAGÓN