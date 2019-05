El segundo alcalde más longevo de España,de 1972, vuelve a salir en Almudaina

Almudaina , 26 may .- El segundo alcalde que más años lleva en el cargo en España, el popular José Luis Seguí, nombrado al final de la dictadura franquista, en 1972, ha ganado sus undécimas elecciones consecutivas en la pequeña localidad alicantina de Almudaina y rebasará el medio siglo en el cargo.

Este incombustible candidato del PP, de 77 años, ha competido en las urnas en esta ocasión con listas del PSPV-PSOE y Compromís, y, con el cien por cien del voto escrutado en este pequeño pueblo, ha recibido el voto de 47 de los 80 electores dentro de un censo de 95 personas, con 15 abstenciones. De esta manera, su partido obtiene 4 concejales por uno de los socialistas.

En declaraciones a Efe, Seguí no ha ocultado su "alegría" y ha confiado en que la salud le acompañe para celebrar, en febrero de 2022, el medio siglo en el cargo, para lo cual ya piensa en una fiesta parecida a las bodas de oro.

"He sacado más votos que en las últimas elecciones, y yo creo que es porque la gente me respeta y me conoce bien. Las puertas de mi casa están siempre abiertas", ha resaltado este alcalde.

También ha desvelado que, nada más conocer el resultado, ya ha hablado con el secretario municipal para explicarle que tiene "cuatro o cinco obras en la cabeza" para acometer a corto plazo, aunque no las ha querido adelantar hasta no consensuarla con el resto de la nueva corporación.

"No se me terminan nunca las ideas ni las ganas de trabajar. Estoy ilusionado como la primera vez", ha insistido a Efe.

Seguí es alcalde de Almudaina (El Comtat) desde el 13 de febrero de 1972 cuando el entonces gobernador civil le nombró, mientras que en las primeras elecciones democráticas (1979) ganó con la extinta UCD, en las dos siguientes con Alianza Popular (AP) y en las ocho convocatorias posteriores con el PP, incluida la de hoy.

Este veterano político solo es superado en longevidad como alcalde en España por su compañero de partido Ricardo Díez en Castillejo de Mesleón (Segovia), quien lleva 56 años y vuelve a ser candidato con 89 años.