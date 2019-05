El PSOE gana en Huesca pero la suma de la derecha alcanza mayoría de gobierno

Zaragoza, 26 may (EFE).- El PSOE ha ganado las elecciones en la ciudad de Huesca, donde ha logrado el 33,37 % de los votos y 10 concejales de los 25 en juego, aunque el actual alcalde, Luis Felipe, podría no revalidar el cargo ya que no sumaría con los 2 ediles de Podemos-Equo los 13 necesarios para la mayoría absoluta.

Sí la logran los votos de la derecha, ya que el PP ha quedado como segunda fuerza con 9 ediles y el 29,8 % de los votos; Cs, como tercera, con 3 ediles y el 10,79 %; y Vox se estrena en el Ayuntamiento como quinta fuerza, con un concejal y el 5,23 % de los sufragios.

Podemos-Equo, con dos ediles y el 8,52 % de los votos, queda como cuarta fuerza.