El PP podrá volver a gobernar en Oviedo, que dice adiós al tripartito

Oviedo, 27 may (EFE).- El tripartito que durante cuatro años ha gobernado la capital asturiana no volverá a repetirse al quedar fuera del consistorio IU y no conseguir sumar PSOE y Podemos, algo que sí logra el PP, que vuelve a ser la fuerza más votada, con Ciudadanos.

Los nueve concejales de los populares junto con los cinco que ha obtenido la formación naranja les dará la posibilidad de gobernar el municipio sin necesidad de contar con los votos de Vox, que por primera vez entra en la corporación con dos concejales.

El PP, por lo tanto, podrá volver a gobernar la capital asturiana como lo venía haciendo desde el año 1991 hasta que en los comicios de 2015 se vio desbancado al sumar sus votos socialistas, Somos Oviedo (la marca local de Podemos) e IU.

En aquella ocasión, el PP volvió a ser de nuevo el partido más votado y con más ediles, 11 de los 27 que componen la corporación ovetense, si bien la suma de los seis de Somos, los cinco del PSOE y los dos de IU consiguieron arrebatarle la alcaldía.

En esta ocasión, el PSOE sube de cinco a ocho concejales, pero Somos baja de seis a tres e IU desaparece de la corporación.

En esta ocasión, aunque se ha dejado dos ediles, el candidato popular, Alfredo Canteli, podrá ser el nuevo alcalde de la capital del Principado si a sus nueve ediles consigue sumar el apoyo de los cinco de la formación naranja.

"Quiero ser el alcalde de todos los ovetenses, de los que me han votado y de los que no", ha señalado el candidato popular tras proclamarse ganador de los comicios en Oviedo.

El hasta ahora alcalde, el socialista Wenceslao López, ha reconocido que se cierra un ciclo y que se abre uno nuevo en el que será "imprescindible dialogar y ponerse de acuerdo".