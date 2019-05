Kevin Na gana en Fort Worth y logra su tercer título en el PGA Tour

Redacción Deportes, 26 may (EFE).- El estadounidense de origen surcoreano Kevin Na logró este domingo su tercer título en el PGA Tour de golf al ganar en Fort Worth (Texas, EEUU) el torneo Charles Schwab Challenge.

Kevin Na, que nació en Seúl hace 35 años, logró la victoria en el club Colonial con 267 golpes totales (13 bajo par).

En un torneo en el que llegó a firmar un 62 (-8) el segundo día, Na aventajó en cuatro al estadounidense Tony Finau, en cinco al también norteamericano Andrew Putnam y el taiwanés C.T. Pan, y en seis al sueco Jonas Blixt.

Antes de éste, Na ganó en 2011 el Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open y en 2018, el A Military Tribute at The Greenbrier. Sucede en el palmarés de este torneo al inglés Justin Rose.

En los 'majors' Kevin Na, número 52 del mundo al comienzo de esta semana y que llegó a Texas tras fallar el corte en el PGA, cuenta con dos Top-10: un séptimo en el US Open de 2016 y un décimo en el Campeonato PGA de 2011.

El argentino Emiliano Grillo terminó con -2 en el puesto 19.