Carmena se irá cuando haya nuevo alcalde y no culpa "a nadie" del resultado

Madrid, 27 may (EFE).- La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a ganar las elecciones no podrá seguir al frente del Gobierno local, ha asegurado que éste no era el resultado que querían aunque no culpa "a nadie". Además, ha confirmado que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación.

Carmena ha reconocido que los votos a Madrid en Pie, más de 40.000 que sin embargo no han logrado representación al quedar por debajo del 5 %, han podido tener "incidencia".

"Yo no culpo a nadie, no se me ocurre en absoluto culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones, habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que han podido tener", ha agregado la exmagistrada sobre la candidatura de Carlos Sánchez Mato, para la que Pablo Iglesias pidió el voto dos días antes del 26-M.

Además, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que no se plantea buscar un pacto con Ciudadanos.

Respecto al momento en el que hará efectiva su renuncia, pues no se quedará al frente de la oposición, ha dicho que habrá que ver el momento adecuado pero que seguirá "en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde".

Carmena ha agradecido el apoyo de su equipo y el de los más de los 500.000 madrileños que han apoyado su candidatura y ha defendido que Madrid seguirá siendo "una gran ciudad progresista, abierta" y también "solidaria", "creativa" y "solidaria".

Además, tras ganar las elecciones, ha considerado que el resultado de las elecciones municipales no se debe a la implantación de Madrid Central, una medida valorada por los madrileños, sino a cuestiones a su juicio de política general.

La candidata de Más Madrid ha comparecido ante los periodistas, entre aplausos de los suyos, que, incluido su compañero de ticket electoral, Íñigo Errejón, le han arropado, visiblemente emocionados, en el escenario situado en un local alquilado por Más Madrid en el madrileño barrio de Ventas.

El PP y su candidato José Luis Martínez-Almeida han logrado arrebatar la Alcaldía de Madrid a Manuela Carmena, que gana las elecciones con 19 ediles pero perdería el Gobierno porque, aún con su peor resultado, 15 concejales, los 'populares' pueden gobernar con el apoyo de Ciudadanos (11) y Vox (4).