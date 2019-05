Arrimadas llama a votar para que mañana no sea un día de "arrepentimiento"

Barcelona, 26 may (EFE).- La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a los electores que voten este domingo "porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza", y ha hecho "un llamamiento extra" a los ciudadanos para que voten también en los comicios al Parlamento Europeo.

"Vamos a votar porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza. Mañana tiene que ser un día de esperanza y alegría, y eso solo lo podemos conseguir si todos van a votar", ha dicho la hasta ahora líder de Cs en Cataluña tras ejercer su derecho a voto junto a su marido, Xavier Cima, en el colegio Ausiàs March de Barcelona.

Arrimadas ha dicho ser "consciente de que son muchas elecciones seguidas y la gente puede estar un poco cansada", por lo que ha insistido a los ciudadanos en la importancia de que vayan a votar, y especialmente en las elecciones europeas, para las que ha hecho un "llamamiento extra", pues las ha considerado "cruciales".