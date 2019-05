El alcalde más veterano de España, con 89 años, pierde las elecciones

Valladolid, 26 may (EFE).- Ricardo Díez (PP), con 89 años, era el alcalde que más años llevaba en el cargo en España, en concreto 56 años al frente del Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón (Segovia), un pequeño municipio de 150 habitantes en el que hoy, por primera vez, se presentaban otras candidaturas y cuyos vecinos se ha decantado por el PSOE.

Así, según los resultados, el PP ha cosechado solo un concejal, el de Ricardo, frente al PSOE, que ha logrado cuatro, mientras que Ciudadanos y Centrados se han quedado sin representación.

La trayectoria política de Ricardo comenzó en 1963 cuando tenía 33 años y acumulaba en el cargo los últimos doce años del franquismo y diez legislaturas desde la llegada de la democracia.

En una entrevista con la agencia EFE, el regidor reconoció que los últimos meses se planteó no presentarse a estas elecciones por problemas de salud, ya que ha estado "un poco averiado", pero el PP depositó de nuevo en él "toda la confianza" y su salud mejoró por lo que "no podía decir que no", aseveró.

Por otro lado, el segundo alcalde que más años lleva en el cargo en España, el popular José Luis Seguí, nombrado en plena dictadura franquista (1972), ha ganado sus undécimas elecciones consecutivas en la pequeña localidad alicantina de Almudaina y rebasará el medio siglo en el cargo.