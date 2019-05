Al Recoletas Valladolid se le queda corto el tramo final de temporada

Alcobendas , 25 may .- El Recoletas Atlético Valladolid culminó su excelente final de temporada con una nueva victoria, tras imponerse este sábado por 27-38 al Secin Group Alcobendas, en un choque en el que los pucelanos no dieron la más mínima posibilidad a su rival.

Y es que a los de David Pisonero, que llegaban a la última jornada tras encadenar cinco victorias y un empate en los seis últimos partidos, parece habérseles quedado corto el tramo final del campeonato.

Tal y como demostraron este sábado en el Pabellón de los Sueños con una sobresaliente actuación coral, que desarmó por completo a un Alcobendas, incapaz de encontrar respuestas al juego del conjunto vallisoletano.

Y es que cuando no fueron los goles del extremo Jorge Serrano, fuero los lanzamientos lejanos de Héctor González o Víctor Rodríguez, los que se encargaron de romper una y otra vez la defensa madrileña.

De hecho, el Recoletas Atlético Valladolid ni tan siquiera necesitó de la aportación del pivote Abel Serdio, uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga ASOBAL, que no anotó su primer y único gol hasta los siete minutos del segundo tiempo.

Pero es que sí por algo destacó hoy el equipo pucelano fue por su carácter coral, que no sólo dotó de fluidez y claridad al ataque visitante, sino que además convirtió a la defensa vallisoletana en un muro casi infranqueable.

Las constantes ayudas, los apoyos, los cambios de oponente, nada falló en el entramado defensivo del Recoletas Atlético Valladolid y cuando flojeó surgió imponente la figura del portero Carlos Calle.

El guardameta, formado en la cantera del conjunto alcobendense, dio una auténtica exhibición en la primera mitad, en la que Calle firmó nada más y nada menos que diez paradas, que acabaron con cualquier opción de sorpresa de los locales.

Paradas y más paradas que permitieron al Recoletas Atlético Valladolid ir ampliando poco a poco su ventaja en el marcador, hasta dejar prácticamente sentenciada la contienda con los siete goles de renta (13-20) con los que llegó al descanso.

Un diferencia que no relajó ni al cuadro pucelano, ni a su portero, que no sólo siguió ampliando su estadística en el arranque de la segunda mitad, sino que además contribuyó a la cuenta goleadora de su equipo, con un tanto de portería a portería que elevó la renta visitante hasta los once goles (21-32).

Contundente marcador que el Secin Group Alcobendas no pudo ni tan siquiera maquillar, pese al empeño del portero Adrián Torres y, sobre todo, del lateral Santi López, que asumió toda la responsabilidad ofensiva de su equipo en la segunda mitad, como atestiguaron sus seis goles.

Pero ni nada, ni nadie podía evitar hoy la victoria del Recoletas Atlético Valladolid, que dio la sensación de que si la temporada hubiera durado un par de semanas más hubiera podido mejorar, todavía más, la séptima plaza final que logro, la mejor en la historia conjunto pucelano.

-- Ficha técnica:

27 - Secin Group Alcobendas: Patotsky; Ortega (1), José María Gutiérrez (-), Nieto (1), Pelidija (2), De la Rubia (2) y Gimeno (2) -equipo inicial- Torres (ps), Santi López (6), Mikel Martín (-), Catalina (3), López Boyarizo (2), Velasco (5, 3p), Crespo (-), Villòria (2) y Thorsson (1)

38 - Recoletas At. Valladolid: Calle (1); Serrano (4), Río (3), Diego Camino (2), Víctor Rodríguez (6), Dani Pérez (-) y Serdio (1) -equipo inicial- César Pérez (ps), Nico López (1), Héctor González (3), Turrado (-), Adrián Fernández (6, 2p), Álvaro Martínez Lobato (5), Miguel Martínez Lobato (2), Roberto Pérez (-) y Manu García (4)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-6, 6-10, 8-12, 10-16 y 13-20 (Descanso) 16-22, 19-26, 20-30, 23-34, 25-36 y 27-38 (Final)

Árbitros: Ignacio Pascual y Carlos Luque. Excluyeron por dos minutos a Santi López (2) y Crespo por el Secin Group Alcobendas; y a Río (2), Roberto Pérez y Héctor González por el Recoletas At. Valladolid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón de los Sueños de Alcobendas (Madrid) ante unos 600 espectadores.