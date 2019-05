El guatemalteco César Díaz, premio a la mejor ópera prima de Cannes

(Actualiza con declaraciones)

Cannes , 25 may .- El cineasta guatemalteco César Díaz ganó este sábado el premio Cámara de Oro a la mejor ópera prima de la 72 edición del Festival de Cannes por "Nuestras madres".

Su película compitió en la Semana de la Crítica, sección paralela del certamen cinematográfico francés, y habla de las más de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos que dejó el conflicto interno de su país y de los familiares que sobrevivieron.

Un emocionado Díaz dedicó el premio a su equipo pero, sobre todo, a esas víctimas y "a las mujeres que siguen de pie y que nos dan una lección de vida".

"Nuestras madres" se llevó ya este miércoles el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica.

"Sentimos una responsabilidad casi histórica con el tema. Creo que los directores hacemos películas para espectadores que son inteligentes. Hay que dejar espacio para la emoción y la reflexión. Eso es lo que hemos intentado, tener un diálogo con el espectador de una manera justa, inteligente y sensible", añadió Díaz ante la prensa.

Con la Cámara de Oro, Cannes distingue a la mejor ópera prima presentada en la selección oficial o en las paralelas Semana de la Crítica y Quincena de Realizadores.

Su jurado estuvo presidido por el cineasta camboyano Rithy Panh, que entre los 26 filmes aspirantes tenían en su criba, entre otras, "Sem seu sangue", de la brasileña Alice Furtado; "Ceniza negra", de la argentina Sofía Quirós Ubeda, y "Canción sin nombre", de la peruana Melina León.

"No buscábamos a un cineasta perfecto, sino a uno único", dijo Panh, que destacó que "Nuestras madres" es una "película valiente", que se diferenció "por unanimidad" y "le emocionó mucho".

Por otra parte, el griego Vasilis Kekatos ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje por "The Distance Between Us and the Sky", mientras que la argentina Agustina San Martín obtuvo la mención especial del jurado por "Monstruo Dios".

En total, once proyectos aspiraban al máximo galardón de ese apartado, entre ellos el también argentino "La siesta", de Federico Luis Tachella, o "White Echo", de la estadounidense Chloë Sevigny.