El Extremadura a certificar la salvación, el Lugo a alejarse del peligro

Almendralejo /Lugo, 25 may .- El Extremadura y el Lugo, decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, afrontan este domingo en terreno extremeño un duelo importante para las aspiraciones de ambos, pues los locales podrían certificar su salvación, mientras los gallegos buscan alejarse del peligro.

El conjunto extremeño quiere convertir su campo en una fiesta de celebración de seguir una año más en la categoría de plata del fútbol español. Y hacerlo en un final de temporada donde está logrando sus mejores resultados más en otros estadios que en el Francisco de la Hera, una 'espinita' clavada que la plantilla intentará compensar con una victoria.

"A mí no me cambia, ni a mis jugadores, tenemos que ganar el partido contra el Lugo", apuntó ayer su entrenador Manuel Mosquera, que no desea pensar que resultados de otros campos le pueden dar ya la salvación.

La victoria frente al Lugo supondría, no sólo garantizarse un año más en la categoría, sino sellar una segunda vuelta del campeonato digna de pasar a la historia. De ganar, sería la séptima victoria en ocho partidos disputados y, además, ante un estadio que se volverá a completar con más de 11.000 asistentes.

El técnico gallego, artífice en buena medida de este cambio de actitud del equipo, tras su llegada en enero, no duda en afirmar que quiere lograr la permanencia "de la mejor forma, y la mejor forma son los tres puntos de esta semana".

Lo intentará lograr sin uno de los futbolistas que se ha echado al equipo a la espalda para lograr esta gesta: el centrocampista uruguayo Gio Zarfino, autor, además, de goles que han dado alguna de esas victorias, como la de la semana pasada en Alcorcón.

Gio Zarfino no puede jugar ya que debe cumplir un partido de sanción por las cinco tarjetas amarillas sumadas. Todo hace pensar que será sustituido por Lolo González, otro de los artífices del milagro, que, sin embargo, no fue titular la semana pasada en Madrid.

El resto de jugadores está disponible, por lo que Manuel podría repetir al mismo once que la semana pasada (excepto Zarfino), siguiendo con su máxima de no tocar lo que funciona.

El único cambio posible sería volver a dar entrada a Kike Márquez en detrimento de Nando en el centro del campo, si busca un juego más ofensivo.

El Lugo afronta otro partido clave en la lucha por la permanencia en LaLiga 1/2/3, al que llega reforzado por la inyección anímica que supuso su victoria en el derbi gallego del pasado fin de semana ante el RC Deportivo (1-0) en el Anxo Carro.

Los lucenses han abierto algo de distancia respecto a las posiciones de descenso, pero saben que aún no han hecho los deberes en un final de temporada en el que recibirán en casa al Tenerife, rival directo, y el Rayo Majadahonda tiene asegurados los tres puntos del partido suspendido con el Reus.

El Lugo ha recuperado la solidez defensiva que le faltó casi toda la temporada, acumula dos partidos sin recibir goles y ha sumado siete de los últimos nueve puntos que ha puesto en juego.

Los rojiblancos han puntuado en cinco de sus seis encuentros más recientes a domicilio (solo cayeron ante la UD Las Palmas, 4-1, el pasado 28 de abril), si bien en toda la campaña solo han logrado dos victorias como visitantes, una en sus últimos dieciséis desplazamientos.

El Lugo, que la semana pasada generó malestar en sus abonados por haber declarado el derbi gallego 'Día del Club', medida a la que después dio marcha atrás, ha sufragado el viaje y la entrada de más de ochenta aficionados y en el Francisco de la Hera estará arropado por más de un centenar de seguidores.

En el césped, recupera a los laterales Gerard Valentín y Luis Ruiz, pero pierde por sanción al delantero Manu Barreiro y, por lesión, al central Josete Malagón, que se han sumado a las bajas de los también lesionados Serge Leuko y Antonio Campillo.

El técnico del Lugo, Eloy Jiménez, ha citado a 20 futbolistas y tendrá que hacer dos descartes antes del encuentro.

En cuanto al once, es segura la vuelta de Luis Ruiz al lateral izquierdo, en tanto que en el centro de la zaga, al puesto de Josete optan José Carlos y el uruguayo Hernán Menosse.

Otra duda está en la banda derecha, con la posibilidad de que Gerard Valentín le arrebate la titularidad a Iriome González en el puesto de interior, mientras que en ataque, Dani Escriche y Toni Martínez optarán a la vacante que ha dejado Manu Barreiro y en el centro del campo Carlos Pita podría relegar al banquillo a Aburjania.

- Alineaciones probables

Extremadura: Casto; Ale Díez, Pardo, Bastos, Borja Granero; Lolo González, Olabe, Tienza, Nando; Perea, Ortuño.

Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Miguel Vieira, José Carlos, Luis Ruiz; Gerard Valentín, Seoane, Aburjania, Lazo; Cristian Herrera, Escriche.

Árbitro: Daniel Ocón Arraíz. Colegio de La Rioja

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 20.00 CET.