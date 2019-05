"Deadwood" regresa en su 15 aniversario con una película para televisión

Los Ángeles , 25 may .- El western "Deadwood", la serie de HBO que arrasó entre la crítica durante tres temporadas en las que logró 28 nominaciones a los Emmy, regresa el 31 de mayo, quince años después de su estreno, con una película para televisión que mantiene aquella filosofía de hacer "Shakespeare en el barro".

"Me gusta ese lema", reconoció Timothy Olyphant, uno de sus actores protagonistas, que encarna al sheriff Seth Bullock en la ficción. "No lo había pensado, no lo había escuchado nunca, pero creo que debería ser un eslogan en una camiseta", agregó entre risas.

"Deadwood", ganadora de ocho premios Emmy, emitió 36 capítulos entre 2004 y 2006 que relataban el desarrollo y crecimiento de esa comunidad desde sus orígenes como un simple campamento hasta su evolución en ciudad, todo ello dentro de un contexto en el que la fiebre del oro había atraído a multitud de inadaptados al asentamiento.

El elenco incluye además a Ian McShane (que ganó el Globo de Oro en 2005 por su papel de Al Swearengen), Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Kim Dickens y Gerald McRaney, entre otros.

"¿Que si me esperaba este regreso? ¡Ni de coña! Lo primero, no sabía si me iba a interesar. Era difícil mejorar lo que hicimos. Pero sobre todo era difícil reunir a todos los que lo hicimos. Si ya es difícil reunir a tus 12 mejores amigos para una barbacoa, imagínate para pasar dos meses juntos rodando", explicó Olyphant.

"Y al final de eso se trataba. Esto muestra la influencia del trabajo de David Milch (el creador del formato). Todos queríamos estar allí como tributo hacia su figura", agregó.

Olyphant se muestra satisfecho de que HBO haya apostado por lanzar una película sobre "Deadwood" 13 años después del final de la serie porque esta maniobra permitirá a nuevas generaciones conocer el producto original.

"Fue poco tiempo en mi vida, tres años, pero fueron realmente memorables. La serie dejó huella en todos nosotros y creo que no lo valoré lo suficiente en aquel momento. Rodar la película y reencontrarme con todos mis compañeros me hizo abrir los ojos realmente", manifestó.

La película, que se desarrolla años después de los últimos acontecimientos vistos en la serie, retoma los personajes de la serie original y se centra ahora en cómo cambia la comunidad de Deadwood cuando Dakota del Sur adquiere la categoría de estado a finales del siglo XIX.

El actor sostuvo que los espectadores podrán apreciar muchos paralelismos entre la historia de la película y la sociedad actual.

"Cuando leí el piloto de la serie original, me pareció asombroso. Nunca vi algo similar. Me parecía estar leyendo sobre nosotros mismos después de los atentados del 11-S. El miedo a lo desconocido en cada esquina. Ahora, el guion es igual de rico y en los personajes se va a reflejar el mundo que experimentamos y sobre el que leemos cada día", apuntó.

En la trama, las antiguas rivalidades resurgen, las alianzas forjadas previamente afrontan nuevos retos, las viejas heridas se reabren a medida que la modernidad se abre paso y la comunidad se ajusta a esa transformación.

"La película trata sobre el paso del tiempo. Es algo que se percibe en cada escena de forma diferente. También en los personajes y en la ciudad. ¿Quién va a sobrevivir a los cambios? ¿Quién abrazará el futuro, aunque sin demasiado optimismo?", se planteó Olyphant, que también encarna a un hombre de la ley en otra serie, el western moderno "Justified".

"El western es un género ideal para relatos sobre la moralidad de la sociedad. Son como la buena música country: si es buena y directa, te fascina", manifestó el intérprete, que acudió a su encuentro con la prensa con su sempiterno sombrero de cowboy.

"Hoy en día en la cultura popular hay mucho producto brillante y reluciente, ¿pero cuál es la historia? El western es capaz de abordar temas complejos y de relatarlos de forma concisa y clara", finalizó.