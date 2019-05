Chispi se despide de Puente Genil tras seis años en el Ángel Ximénez

Córdoba, 25 may (EFE).- El lateral sevillano Juan Antonio Vázquez 'Chispi' se despide este sábado del Ángel Ximénez-Avia, en el partido que le enfrenta al Frigoríficos Morrazo de Cangas, después de seis temporadas en el conjunto cordobés en la Liga Asobal.

El club de Puente Genil (Córdoba), al que Chispi llegó en enero de 2014 y con el que se proclamó máximo goleador de la Asobal en la campaña 2014-15 con 216 tantos, anunció en un comunicado la marcha de su jugador, al alcanzar las partes un acuerdo a pesar del año opcional incluido en su contrato.

El Ángel Ximénez, se lee, dio "las gracias a Chispi por su trabajo y profesionalidad durante estas seis temporadas" y le deseó "la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos".

La nota de la entidad pontanesa destaca que en este tiempo el hispalense se convirtió "en uno de los jugadores estandarte del club", con el que se proclamó máximo goleador de la Asobal en el curso 2015-16, si bien al año siguiente sufrió una doble lesión de ligamentos cruzado que "no le dejaron caer".

Por su parte, Chispi explicó que la prolongación de su contrato por una temporada más estaba "supeditada a que el club la hiciera efectiva el pasado 30 de marzo, y tras un par de reuniones todo parecía que iba a ser así, a expensas de concretar algunos flecos".

"Sin embargo, en este tiempo ha habido situaciones que me han llevado a replantearme ciertas cosas de cara a mi futuro personal y laboral, y es que creo que va siendo hora de empezar a darle prioridad a otras cosas que están fuera del balonmano y que van a determinar mi futuro laboral más próximo", recalcó el goleador sevillano.

Añadió que a esta situación se le une "el papel totalmente secundario" que ha desempeñado dentro del equipo, "principalmente las dos últimas temporadas".

Chispi, que en noviembre cumplirá 36 años, aclaró que, "con todos estos ingredientes y con el cambio de entrenador confirmado", se reunió la semana pasada con el presidente, Mariano Jiménez, y puso "a disposición del club" su contrato para que el nuevo técnico tuviese "total libertad para buscar un jugador que les pudiese aportar" lo que él ya no aportaba.

"Me voy con la conciencia tranquila de que me he dejado todo lo que tenía dentro defendiendo esta camiseta y de que todos mis actos han ido encaminados a buscar lo mejor para este club. He cometido errores, sin duda, y así los he asumido cuando me ha tocado", destacó el jugador.

Para Chispi, que precisó que no se retira del balonmano, "ha sido una época donde ha habido de todo, pero en el balance final pesan mucho más las cosas buenas", y aseguró que con éstas se queda, además de que "esto no es un adiós, sino un hasta luego", pues se mostró "seguro" de que volverán a cruzar sus caminos "en otro momento y con otras circunstancias".