Banderas, Tarantino o Bong Joon-Ho, en la gala de premios de Cannes

Cannes , 25 may .- Antonio Banderas, Quentin Tarantino o el coreano Bong Joon-Ho entraron este sábado en el Gran Teatro Lumiére del Palacio de Festivales de Cannes, donde se celebra la gala de entrega de premios del 72 Festival de Cannes.

A su llegada a la alfombra roja, Banderas que protagoniza el filme de Pedro Almodovar "Dolor y gloria", dijo sobre la acogida de la película en Cannes: "Ha sobrepasado todos nuestros sueños"

Y de su papel afirmó que ha aprendido mucho sobre Almodóvar, al que calificó de su "mentor".

"Almodóvar es una persona muy privada, me sorprendió mucho cuando vi el guion, vi confesiones que no esperaba que fuera a hacer, fue muy sincero, ha contado cosas sobre sí mismo, su pasión por la vida, su amor, cosas que eran secretas incluso para nosotros, sus mejores amigos", resaltó el actor.

Uno de los primeros en llegar fue el coreano Bong Joon-Ho, director de "Parasite", acompañado por algunos de los actores de una película que llega a la gala como una de las grandes favoritas para hacerse con la Palma de Oro.

Los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, directores de "Bacurau", pasaron por la alfombra roja sonrientes y con ganas de que "todo el mundo reconozca la cultura brasileña". "Es lo que necesitamos ahora", afirmó Dornelles.

También entraron en el Gran Teatro Lumiére la senegalesa Mati Diop, que compite con su ópera prima "Atlantique", una dura historia sobre la inmigración. Es la primera mujer negra en competir en Cannes.

Recorrieron además la alfombra roja el palestino Elia Suleiman, cuyo "It Must Be Heaven" ha gustado mucho en Cannes, o los hermanos Dardenne, que presentaron un filme sobre la radicalización islamista, "Le jeune Ahmed".

El francés Ladj Ly llegó "orgulloso" a la ceremonia y con esperanza de conseguir un premio para su ópera prima, "Les miserables".

Mientras que Tarantino no quiso hacer declaraciones y la realizadora Céline Sciamma, acompañada por las protagonistas de su filme, "Portrait de la jeune fille en feu", se dedicaron a firmar autógrafos.

La actriz Emily Beecham, protagonista de "Little Joe", de Jessica Hausner, también paseó por la alfombra roja, casi al mismo tiempo que el jurado, presidido por Alejandro González Iñárritu, que aseguró que su labor había sido "una preciosa experiencia, muy democrática".

Viggo Mortensen, Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone o Vincent Cassel fueron otros de los que están presentes en la gala, algunos de ellos para participar como presentadores.