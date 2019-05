Yonús Muhamadí, el primer refugiado que se presenta a las europeas en Grecia

Atenas, 24 may (EFE).- Yonús Muhamadí llegó a Grecia desde Afganistán en 2001. El próximo domingo no solo votará por primera vez sino que es el primer refugiado que se presenta en este país como candidato a las elecciones europeas. Lo hace por el partido gubernamental Syriza.

"No me presento solo para representar a los refugiados. Creo que, junto con los candidatos de las comunidades romaní y LGBTI, podremos exponer en el Parlamento Europeo la realidad que viven los grupos marginados, que no tienen acceso a los centros de toma de decisiones", señaló Muhamadí, quien desde hace algo más de cuatro meses tiene la nacionalidad griega, en declaraciones a Efe.

Su objetivo es que el Parlamento Europeo conozca las verdaderas condiciones de vida de estos grupos y que las tome en cuenta en sus decisiones.

Sin embargo, Muhamadí cree que la falta de acceso a los centros de toma de decisiones es un problema que afecta a todos los ciudadanos y no solo a las minorías.

"Todos los ciudadanos tienen esta sensación y por eso creció tanto la extrema derecha en Europa", sostiene.

Presidente de la Ong Foro Griego para los Refugiados, Muhamadí no está satisfecho con las condiciones de vida en los campamentos de refugiados, que las califica de "muy duras".

"Más que las condiciones de acogida, a los refugiados les preocupa el futuro incierto y la falta de una estrategia de integración en la sociedad", destaca.

A pesar de ello evita criticar la gestión que ha hecho el Gobierno griego en esta cuestión, pues, como dice, "es la primera vez que hay una estrategia concreta de integración de los refugiados".

"De momento está solo en el papel pero tengo la esperanza de que se aplique", recalca.

Muhamadí vive unos momentos extraordinarios desde que se anunció su candidatura. "No solo es la primera vez que soy candidato; es la primera vez en mi vida que tengo un DNI, y la primera vez que voto", comenta.

Abandonó Afganistán de los talibanes en 1997 y llegó a Grecia cuatro años más tarde, donde vive con su esposa y sus dos hijos.

"No te marchas de tu país con un destino fijo, solo quieres escapar del peligro. Al comienzo vas al pueblo vecino, después más allá, hasta que en algún lugar te sientes en seguridad", dice.

Su padre está refugiado en Rusia, su madre, junto con su hermano, en Australia y su hermana en Estados Unidos.