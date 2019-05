Londres, 24 may (EFE).- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo este viernes, al anunciar su dimisión el próximo 7 de junio, que "siempre lamentará profundamente" no haber podido ejecutar el "brexit" o salida del país de la Unión Europea (UE).

May, que rompió a llorar al final de su discurso, conminó a su sucesor al frente del Partido Conservador y del Gobierno a tratar de hallar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque.