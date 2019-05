Reguant : "Ni pagaremos la multa ni renunciaremos a nuestros principios"

Barcelona, 24 may (EFE).- La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant ha dicho que no pagarán impuesta por el Supremo ni renunciarán a sus principios, en referencia a la sanción de 2.500 euros que el alto tribunal les ha impuesto a ella y al también exdiputado Antonio Baños por no responder a Vox durante el juicio del "procés" en febrero.

Reguant ha criticado que se haya tenido que enterar de la decisión del Supremo por la prensa y ha explicado que también recurrirá la decisión del tribunal de derivar el caso a un juzgado de guardia para investigar si hay delito.

"En el juicio han ido desfilando policías nacionales y guardias civiles que, de manera deliberada, han ocultado o negado información y evidencias clarísimas", ha aseverado Reguant, quien ha denunciado que "el tribunal se ha puesto del lado de los policías negando la posibilidad de mostrar vídeos" y ahora les niega, en su opinión, un "derecho básico como es la objeción de conciencia".

Para la exdiputada anticapitalista, que el juez Manuel Marchena aceptara como acusación popular a Vox significaba "virar a la derecha todo el tribunal" y "mostraba el camino que iba a seguir el juicio".