Cs reclama que la suspensión de los presos se aplique desde el 28A

Madrid, 24 may (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha celebrado este viernes la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a los diputados en prisión preventiva, y ha pedido que esta tenga un carácter retroactivo y se aplique desde el día de las elecciones, el 28 de abril, y no desde el 21 de mayo, como se ha acordado.

Villegas ha afirmado que la suspensión era "lo único que se podía resolver" después del informe de los letrados de la Cámara y de la postura del Tribunal Supremo, favorable a esta decisión, y ha acusado a la presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, de "hacer el ridículo" y "esconderse detrás de informes" por retrasar su actuación.

Ha explicado que los representantes de Ciudadanos han pedido en la reunión de la Mesa, que ha tenido lugar esta mañana, que la suspensión tuviera efectos retroactivos hasta el día que resultaron elegidos, el 28 de abril, y no hasta la sesión constitutiva de las Cortes, el martes 21 de mayo, para que "estos presos no puedan cobrar ni un euro".

Según el número dos de Albert Rivera, la "dilatación" de la suspensión "va a ser la norma del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", lo que supone, a su juicio, "humillar al pueblo español para contentar a los separatistas". Contra esta política "van a tener siempre enfrente a Ciudadanos", según ha subrayado.

Respecto al cómputo de las mayorías parlamentarias que se deriven de esta suspensión, inédita en democracia, Villegas ha argumentado que esta decisión "no afecta a las mayorías absolutas", ya que la composición del Congreso seguirá siendo de 350 escaños y eso "no variará por la decisión de los diputados de dejar o no su acta".