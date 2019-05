CE recalca que corresponde a los Estados miembros garantizar derecho al voto

Bruselas, 24 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) subrayó este viernes que corresponde a los Estados miembros del club comunitario garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones a la Eurocámara, después de que residentes europeos en el Reino Unido no pudieran participar en los comicios el jueves.

"Es primero la responsabilidad de las autoridades nacionales garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden ejercer su derecho al voto, que tienen gracias a la legislación de la UE", declaró la portavoz de la CE Mina Andreeva durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Reconoció que al Ejecutivo comunitario le "preocupa" que ayer ciudadanos europeos no pudieran votar en el Reino Unido y precisó que se evaluará lo sucedido una vez que hayan concluido las elecciones en todos los Estados miembros de la UE y se realizará un informe sobre la materia, pese a admitir que eso "no es solución" para quienes no consiguen depositar la papeleta en las urnas.

"Tenemos que ver cómo se han aplicado las normas. Solo podemos poner en marcha procedimientos de infracción para asuntos sistémicos y son los Estados miembros quienes deben aplicar las normas", señaló.

Fuentes comunitarias consultadas por Efe aclararon que el proceso de infracción solo se podría poner en marcha tras evaluar lo sucedido y si se aprecia algún incumplimiento de la legislación europea.

Algunos ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido no pudieron votar este jueves en las elecciones al Parlamento Europeo por problemas administrativos, debido al poco tiempo con el que han contado las autoridades para preparar los comicios, según admitió la Comisión Electoral británica.

La primera ministra británica, Theresa May, trató hasta el último momento de evitar que el país participara en las elecciones al Parlamento Europeo.

La imposibilidad de ratificar el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea antes de estos comicios obligó, sin embargo, al Gobierno a confirmar oficialmente el pasado 7 de mayo de que se celebrarían las elecciones 16 días más tarde.