Las minorías étnicas entran por primera vez en el Parlamento tailandés

Bangkok, 24 may (EFE).- Un diputado de la etnia hmong se sentó hoy en un escaño del Parlamento de Tailandia, en la primera sesión tras las elecciones del pasado 24 de marzo, lo que supone un acontecimiento histórico en un país en el que las minorías étnicas siempre han carecido de representación y a menudo de derechos.

Nattapon Seubsakwong, de 53 años y padre de cuatro hijos, se presentó como candidato del emergente partido progresista Anakot Mai (Nuevo Futuro) en los primeros comicios desde el golpe de Estado de 2014 y se ha propuesto "actuar como intermediario entre el Gobierno y mi gente", según dice a Efe durante una entrevista en la sede de la formación política en Bangkok.

Los hmong son originarios del sur de China y habitan en las regiones montañosas de varios países del Sudeste Asiático, principalmente en Laos, pero también en Vietnam y en Tailandia, donde viven mayoritariamente en las provincias fronterizas con Laos y Birmania del norte y del oeste.

Los hmong se asentaron en Tailandia hace más de cien años, aunque algunos llegaron más recientemente, al huir del vecino Laos en los años setenta, cuando el Partido Comunista se hizo con el poder y tomó represalias contra la minoría, ya que muchos habían apoyado a Estados Unidos en el contexto de la Guerra de Vietnam.

En Tailandia hay más de 200.000 hmong y suelen ser incluidos en la categoría de "chao khao" (gente de la montaña), junto a etnias como los karen, los akha o los lahu.

Conforman una población total de más de un millón de personas que tradicionalmente se han dedicado al cultivo de tala y quema en las junglas de la periferia del país, lo que hace que sean criticados por muchos tailandeses.

"El gobierno y mucha gente nos culpan por la deforestación, pero la vida en las montañas es dura y necesitamos talar árboles para cultivar a pequeña escala, en terrenos de unos cinco rai (menos de una hectárea). Eso no se puede comparar con desastres naturales como el cambio climático o lo que hacen las grandes corporaciones, que destruyen mucho más que nosotros", sentencia Nattapon.

Muchos miembros de minorías como los hmong viven al margen de la sociedad tailandesa y a menudo carecen de ciudadanía, a pesar de llevar generaciones viviendo en el país asiático.

"Muchos de ellos no tienen ciudadanía porque sus padres no comprendían que debían acudir a las autoridades para registrarlos y porque el Gobierno no sabe si categorizarnos como extranjeros o como nacionales y ni siquiera se preocupa de realizar las inversiones necesarias para atendernos", relata Nattapon.

La condición de apátridas de muchos miembros de las minorías impide que puedan estudiar en la universidad, coarta su libertad de movimiento más allá de las provincias en las que viven y hace que no puedan ser propietarios de las tierras que necesitan cultivar para subsistir.

"El Gobierno es el propietario de la tierra en la que vivimos, mientras que los ciudadanos tailandeses pueden apropiársela legalmente. En ocasiones dicen que la ocupamos ilegalmente y nos expulsan, así no podemos mantener nuestro estilo de vida", lamenta el diputado.

Nattapon es un ciudadano de pleno derecho porque, según cuenta, tuvo la suerte de que su padre lo fuera y se preocupara de registrarle, lo cual le ha llevado hasta el Parlamento, pero no ha sido un camino fácil.

El político nació en la provincia de Phetchabun, en el centro de Tailandia, pero cuando era niño su familia tuvo que emigrar a la provincia de Tak, junto a la frontera con Birmania, como consecuencia del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla comunista.

Nattapon pudo matricularse en una universidad de Bangkok para estudiar económicas, pero la falta de recursos económicos hizo que tuviera que dejar sus estudios para trabajar en hoteles, aeropuertos o un crucero, pero comenzó entonces a "estudiar la situación y la lucha de otras minorías en todo el mundo".

Cuando se fundó el Anakot Mai en 2018 con un programa encaminado a reducir el poder de los militares, descentralizar el país y fomentar los derechos de minorías sexuales y étnicas, Nattapon decidió afiliarse y presentar su candidatura al Parlamento.

"En el Parlamento quiero proponer leyes que garanticen la propiedad de la tierra y la ciudadanía de mi gente, crear un organismo que represente a las minorías étnicas y establecer zonas de protección cultural para las minorías en las que, por ejemplo, podamos realizar nuestros ritos funerarios libremente", explica el diputado con entusiasmo.