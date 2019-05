Marta Pérez se fija como objetivo las semifinales de 1.500 en Doha

Madrid, 24 may (EFE).- Marta Pérez (Soria, 19 de abril de 1993) se fija como objetivo correr las semifinales de 1.500 de los Mundiales de Doha, la cita más importante de la campaña atlética 2019, y allí "correr a morir" para intentar meterse en la final.

Aunque sueña con derribar el muro africano, es realista y consecuente con sus objetivos. Lo que sí tiene claro es que la ruta queda muy lejos para ella y que de lo que más disfruta es de "la pista, las vueltas, y el tartán de un estadio lleno".

Con Doha en el horizonte, la soriana ya se encuentra en "fase de precompetición" de cara al verano atlético. "Estamos metidos de lleno ya en la temporada, haciendo series en la pista. Después de hacer la cubierta, hubo una época un poco más relajada, pero ahora ya estamos con la mirada fija en competiciones concretas", explica a Practico Deporte.

El calendario de Marta Pérez tiene ya tres fechas: el 21 de junio estará en el Meeting de Huelva, el 6 de julio en Madrid y a finales de agosto el Campeonato de España de la Nucía. "Después de eso, si tengo la mínima, ya me centraré en preparar el Campeonato del Mundo".

Sin preocupación, pero con incertidumbre afronta estos meses tan importantes en los que espera estar en los atrasados Mundiales de Doha y en los adelantados Juegos de Tokio 2020. "No nos adelantemos tanto", sonríe.

"Pero sí, se va a notar mucho, sobre todo después de Doha, porque estamos acostumbrados a terminar en agosto y descansar un poco. Este año, será terminar la pista y tendremos en seguida la temporada de cross y con los Juegos a menos de doce meses, pero bueno, yo todo esto lo he delegado en mi entrenador y confío en que lo tenga todo preparado".

Con miras a Doha, se marca como objetivo estar en las semifinales. "Me gustaría pasar las eliminatorias y correr a morir para intentar estar en la final. Con mi nivel de ahora ese tiene que se mi objetivo principal, es un mundial y la gente corre mucho, yo tengo 4:04 y hay chicas que van a estar en tres cincuenta y pico".

Consciente de los tiempos, asume que aunque "sí se sueña con ganar una medalla internacional y pelear con las africanas", se fija objetivos realistas. "Yo no salgo pensando que me van a ganar, pero luego las carreras son como son y hay atletas que son superiores".

Sobre las condiciones meteorológicas extremas que se esperan en Catar, Marta piensa que lo más preocupante será el contraste de temperatura. "Hace mucho calor fuera en la calle y mucho frío dentro de los sitios. Hay que cuidarse mucho para no ponerse mala. Para los atletas de pista, no habrá más problema porque las condiciones son muy buenas. Lo peor será para los maratonianos y marchadores, que compiten fuera del estadio".

Recuerda con orgullo el pasado Europeo de pista cubierta en Glasgow. "Me fui contenta. Es verdad que siempre se quiere un poco más, pero así como en Berlín terminé decepcionada, de Escocia salí contenta. Fui finalista, hice marca personal de cubierta y hice una muy buena semifinal. Tuve una lesión unos días antes, llegué justa de entrenamiento y no pude aguantar dos carreras tan fuertes en semifinales y final".

Atleta de pista Si algo tiene claro la atleta española, es que no hay nada como correr "en un estadio lleno. La ruta no me gusta demasiado, yo soy de tartán, de vueltas, de la pista, de un estadio a reventar, de un Gallur lleno, de aquel Mundial de Londres lleno. Eso es irrepetible, es un ambiente que yo disfruto mucho".

La preparación y el entrenamiento es una de claves que aporta Marta Pérez para valorar el gran nivel atlético de Soria. "Ha sido gracias a un buen entrenador, Enrique Pascual Oliva, a un buen grupo con Ramón Zapata y Adolfo Caballero. Ellos trabajaron bien y salió gente buena. Pero hacen falta entrenadores que vean a un Fermín Cacho y sepan que puede correr bien. El método ha sido bueno, las condiciones también, tener una pista. Y que las condiciones de Soria son muy buenas para entrenar fondo".

Por último, explica su versión de haber podido sacar la carrera de medicina compaginándolo con su carrera profesional. "Es cuestión de organización y de saber que las horas que dedicas a una cosa lo tienes que hacer a tope. Luego es clave tener claras las prioridades; yo dedicaba más tiempo a estudiar que a entrenar. Siempre hay que ser positivo, saber que hay solución, no pasa nada por no sacar la carrera en seis años ni pasa nada por hacer una mala carrera".